Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116317
ALTIN
162.463
DOLAR
3.8177
STERLİN
5.2585
EURO
4.6979

KAYMAKAMIN TAYİNİ ÇIKTI

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Serdar Demirhan, Kars Vali Yardımcılığı görevine atandı.

KAYMAKAMIN TAYİNİ ÇIKTI

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Serdar Demirhan, Kars Vali Yardımcılığı görevine atandı.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 17:56
KAYMAKAMIN TAYİNİ ÇIKTI

3 yıl önce Akçadağ Kaymakamı olarak göreve getirilen Serdar Demirhan'ın, Kars Vali Yardımcılığına atandığı belirtildi. Görevi sürecince vatandaşların sorun ve talepleri ile yakından ilgilen Kaymakam Demirhan'ın atanma haberi ilçe büyük üzüntü ile karşılandı.

Kaymakam Demirhan'ı makamında ziyaret ederek görev yaptığı süre içerisinde muhtarlara verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş," Kaymakamımızın tayin haberi bizleri derinden üzmüştür. Çalışkanlığı, dürüstlüğü örnek kişiliği ile görev yaptığı süre boyunca içimizden biri gibi hareket eden değerli kaymakamımızı unutmayacağız hep güzelliklerle hatırlayacağız” diye konuştu.

Kaymakam Demirhan'ın ilçeden ayrılacak olmasının büyük bir kayıp olduğunu belirten Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ise "Değerli Kaymakamımızla ilçenin sorunları ve bu sorunların çözümüne dair önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu anlamda toplumun tüm katmanları ile barışık onları kucaklayan bir tavırla iletişimi hep açık tuttu. Kaymakamımızın tayinini bu bağlamda ilçe için büyük bir kayıp olarak değerlendiriyor kaymakamımıza yeni görevinde başarılılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demirhan'da Akçadağ ile irtibatının devam edeceğini belirtti. Ziyarette Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Demirhan'a plaket takdim etti. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 02.03.2018 18:13
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAkçadağ İlçesi Kaymakamı Serdar DemirhanKars Vali YardımcılığıTayin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP  BAYRAK  DAĞITTI
CHP  BAYRAK  DAĞITTI
TURİZM FUARI’NA KATILACAK
TURİZM FUARI’NA KATILACAK
BAŞKAN GÜRKAN’DAN, KAHTALI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
BAŞKAN GÜRKAN’DAN, KAHTALI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim