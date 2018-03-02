KAYMAKAMIN TAYİNİ ÇIKTI

3 yıl önce Akçadağ Kaymakamı olarak göreve getirilen Serdar Demirhan'ın, Kars Vali Yardımcılığına atandığı belirtildi. Görevi sürecince vatandaşların sorun ve talepleri ile yakından ilgilen Kaymakam Demirhan'ın atanma haberi ilçe büyük üzüntü ile karşılandı.

Kaymakam Demirhan'ı makamında ziyaret ederek görev yaptığı süre içerisinde muhtarlara verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş," Kaymakamımızın tayin haberi bizleri derinden üzmüştür. Çalışkanlığı, dürüstlüğü örnek kişiliği ile görev yaptığı süre boyunca içimizden biri gibi hareket eden değerli kaymakamımızı unutmayacağız hep güzelliklerle hatırlayacağız” diye konuştu.

Kaymakam Demirhan'ın ilçeden ayrılacak olmasının büyük bir kayıp olduğunu belirten Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ise "Değerli Kaymakamımızla ilçenin sorunları ve bu sorunların çözümüne dair önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu anlamda toplumun tüm katmanları ile barışık onları kucaklayan bir tavırla iletişimi hep açık tuttu. Kaymakamımızın tayinini bu bağlamda ilçe için büyük bir kayıp olarak değerlendiriyor kaymakamımıza yeni görevinde başarılılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demirhan'da Akçadağ ile irtibatının devam edeceğini belirtti. Ziyarette Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Demirhan'a plaket takdim etti. busabahmalatya.com