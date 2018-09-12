Kaymakama veda programı

Kuluncak Belediyesinde düzenlenen veda programına Belediye Başkanı Mehmet Boyraz ve Meclis üyeleri katıldı. Kuluncak Kaymakamlığından Arapgir Kaymakamlığına atanan İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret ederek Başkan Boyraz’a ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Daha sonra Belediye Sosyal Tesislerinde İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem için veda programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşma yapan Başkan Boyraz, “Kaymakamımız Mehmet Erdem’e ilçemiz için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen veda Programına Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğuları, Siyasi Parti temsilcileri, mahalle muhtarları, Belediye Meclis üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. busabahmalatya.com