KAYMAKAM ZENGİNCE BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kaymakam, Zengince, bugün başlayan mübarek üç aylar ile 22 Mart Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Regaip Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajda hoşgörü ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Üç ayların manevi iklimine girildiğini ve günahlardan arınmak için fırsat olduğunu belirten Zengice, “Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan RegaibKandili’nde, Cenab-ı Hak’ka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanını yakalarız. Bu güzel günü yeni bir başlangıç sayarak, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, kutsala saygının insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek ahlakımızı bu erdemlerle donatma irademizi yenileriz. Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluk bilincimizi yenileriz. Bu mübarek zaman dilimi vesilesiyle, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin tüm insanlığın birlik ve beraberliğine, barış ve huzur ortamına katkıda bulunmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu. busabahmalatya.com