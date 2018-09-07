Kaymakam Sakar’dan veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığının 1 Eylül 2018 tarihli atama kararıyla Türkiye genelinde vali yardımcıları ve kaymakamlardan oluşan 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilmesinin ardından Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Malatya Yeşilyurt kaymakamı Ali Sakar, veda ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakam Sakar, dün Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesine veda ziyareti etti.

Ziyarette ilk konuşmayı Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk yaptı. Kaymakam Ali Sakar’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu açıklayana Başkan Selçuk, Sayın Kaymakamın Malatya’ya gelip de vazifeye başladığı günden itibaren şehit ailelerine ve gazilere verdiği değerin paha biçilemez olduğunu söyledi.

“ÜZÜLÜYORUZ”

Başkan Selçuk, “Kendisinin de gittiği yerde aynı duyguları yaşayacağını ve orada yaşatacağına inanıyoruz. Biz de Sayın Kaymakamımızın Malatya’dan ayrılacak olmasına üzülüyoruz” dedi.

ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİK

Şehit aileleriyle iç içe olmaya çalıştıklarını ifade eden Malatya Yeşilyurt kaymakamı Ali Sakar ise, “Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi bugün bir veda ziyaretimiz var. Onların he daim hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süre içerisinde çok güzel dostluklar edindik. Şehit aileleriyle iç içe olmaya çalıştık. Onların tam olarak gönlüne girdik mi bilemiyoruz ama sonuç itibariyle onlar hizmetlerin en güzeline layık. Onların verdiği bedel karşılığında bizim yaptığımız hizmet lafla anlatılır bir büyüklükte değil. Ben gerek Başkanımıza gerek aileleri gerekse Malatya’daki tüm şehit ailelerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Onlarla tanışmaktan dolayı tekrar onur duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Selçuk, şehit aileleri ve gazilere yaptıkları hizmet dolayı Kaymakam Sakar’a plaket takdiminde bulundu. busabahmalatya.com