Kaymakam Sakar Malatya’dan ayrıldı

Yeşilyurt Kaymakamlığından Antalya Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Malatya Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, bugün Malatya’dan ayrılıyor. Görevi boyunca yaptığı hizmetleri anlatan Kaymakam Sakar, önemli açıklamalarda bulundu.

Hizmet duyulan yere gitmenin mesleklerinin doğasında bulunduğunu ifadeden Kaymakam Sakar, Yeşilyurt’la ilgili bir iradenin olduğunu ve buraya gelip bir yıl hizmet ettiklerini söyledi.

“Şimdi Antalya Gazipaşa'da bir hizmete ihtiyacımız duyuldu. Devletimiz nerede isterse biz orada elbette gider çalışırız. Burada çalışmaktan dolayı son derece mutluyuz. Burada çalıştığım için sizlerle tanıştım içinde son derece mutluyum” diye konuşan Kaymakam Sakar, Yeşilyurt ilçesine neler yaptıklarını anlattı.

BİR PROJE BAŞLATMIŞTIK

Yeşilyurt’un Malatya’nın çok özel bir ilçesi olduğunu dile getiren Kaymakam Sakar, şunları kaydetti:

“Bizim bir yılımız burada yoğun geçti. Hem Yeşilyurt kaymakamlığı, hem vali yardımcılığı yaptık. 11 aydır burada çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte özellikle vakıf projelerine önem vermeye çalıştık. Vakıftan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere mümkün olduğunca ulaşmaya çalıştık. Onun dışında tarımla ilgili projelerimizde vardı. Bunları şimdi tek tek detaylı olarak söylemeyeyim bunları. Turizm ile ilgili son dönemlerde bir proje başlatmıştık. Bunun devamı gelecektir ve Yeşilyurt Belediyesi bu projeyi gerçekten iyi sahiplendi. Ekoturizm yönelik bir çalışma olacağını düşünüyorum. Burada bu bir yıllık süre içerisinde tabii yoğun geçen bir dönem yaşadık diyelim. Vali yardımcılığı, kaymakamlık yaptım. İnşallah layık ile yapmaya çalışmıştık. Ben bütün Yeşilyurtlulara bu duygular içerisinde gerçekten güzel bir dönem geçirdik. Saygılarımı ifade ederek arzı veda ediyorum. Pazartesi günü ayrılacağız inşallah bu vesile ile de herkesten helallik istiyorum.” busabahmalatya.com