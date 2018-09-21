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Kaymakam, ilk iş olarak vatandaşın sıkıntılarını dinledi

Arguvan Kaymakamlığına atanan Abdullah Şahin, göreve başladıktan sonra ilçe esnafını ve pazar yerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam, ilk iş olarak vatandaşın sıkıntılarını dinledi

Arguvan Kaymakamlığına atanan Abdullah Şahin, göreve başladıktan sonra ilçe esnafını ve pazar yerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

21 Eylül 2018 Cuma 16:55
Kaymakam, ilk iş olarak vatandaşın sıkıntılarını dinledi

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararname ile Burdur’un Çavdır ilçesinden Malatya’nın Arguvan İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Şahin, göreve başladıktan sonra ilçeyi tanıma adına ziyaretlerine ağırlık verdi.

İlçede kurulan pazarı gezerek buradaki esnaflar görüşen Kaymakam Şahin, pazarın durumu ve satışlar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlar ve esnaflar Kaymakam Şahin’e yeni görevinde başarılar dilerken, Kaymakam Şahin’de Arguvan’da başarılı hizmetlere imza atmak için vatandaş-devlet işbirliğine her zaman açık olduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ArapgirAbdullah Şahin
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