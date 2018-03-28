KAYMAKAM ERDEM'DEN  BAŞKAN MİLLİOĞULARI’NI ZİYARET

Kaymakam Erdem’e Başkan Millioğulları Hekimhan Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam ile Belediye Başkanı ilçe hakkında istişarede bulundular. Belediye Başkanı Millioğulları, Kaymakam Erdem’e Belediye hizmetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonrası Erdem, Belediye birimlerini tek tek ziyaret etti.

Başkan Millioğulları ziyaretten dolayı Kaymakam Mehmet Erdem’e teşekkür etti.(Bülten)busabahmalatya.com