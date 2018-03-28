Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114094
ALTIN
171.886
DOLAR
4.0108
STERLİN
5.6491
EURO
4.9490

KAYMAKAM ERDEM'DEN  BAŞKAN MİLLİOĞULARI’NI ZİYARET

Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam vekili Mehmet Erdem ve Ak Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nı ziyaret etti.

KAYMAKAM ERDEM'DEN  BAŞKAN MİLLİOĞULARI’NI ZİYARET

Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam vekili Mehmet Erdem ve Ak Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nı ziyaret etti.

28 Mart 2018 Çarşamba 14:18
KAYMAKAM ERDEM'DEN  BAŞKAN MİLLİOĞULARI’NI ZİYARET

Kaymakam Erdem’e Başkan Millioğulları Hekimhan Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Kaymakam ile Belediye Başkanı ilçe hakkında istişarede bulundular. Belediye Başkanı Millioğulları, Kaymakam Erdem’e Belediye hizmetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonrası Erdem, Belediye birimlerini tek tek ziyaret etti.
Başkan Millioğulları ziyaretten dolayı Kaymakam Mehmet Erdem’e teşekkür etti.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ErdemAliseydi MilliogullarıAdil AğcanHekimhanHekimhan Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler ve vatandaşlar parkta kitap okudu
Öğrenciler ve vatandaşlar parkta kitap okudu
Malatya Büyükşehir’e 2018 özel ödülü
Malatya Büyükşehir’e 2018 özel ödülü
Darende’de kültürel miras seferberliği
Darende’de kültürel miras seferberliği

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim