KAYITLAR BAŞLADI

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6. Ufka Yolculuk Kültür yarışmasının kayıtları, 04 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. Etkinlik hakkında bilgi veren Ufka Yolculuk Malatya İl Temsilcisi Cengiz Uğur, Engelli ve mahkumların katılabildiği yarışmanın 11 farklı kategoride yapılacağını ifade ederek, "Hicri 1438, miladi 2017 yılında Kur'an-ı Kerim meali konusuyla düzenlenen ufka yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması, bin 754'ü yurtdışından, 6 bin 969'u cezaevlerinden olmak üzere Türkiye geneli ve 98 ülkeden 595 bin 372 kişi kayıt yaptırdı. Türkiye'nin 81 ili, 853 ilçesi, KKTC, Almanya, Belçika, Kazakistan, İngiltere ve İsveç'teki sınav merkezlerinde, 235 cezaevinde, www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden ise dünya genelinde başarıyla tamamlanan bu organizasyona 17 bin 246 gönüllü destek verdi” şeklinde konuştu. Türkiye'nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu olduğunu ifade eden Uğur, "Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışmalarına şimdiye kadar toplamda 1 milyon 494 bin 802 kişi kayıt yaptırdı. Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olan yarışmanın bu yılki “Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü” konusu ile Kur’an ve Sünnet’in ayrılmaz bir bütün olduğunu anlamak, Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayıp yaşama” diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli sivil yarışması olma özelliğini taşıyan kültür yarışmasına 1 milyon kişinin katılımı bekleniyor.

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