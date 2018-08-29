KAYISIYI SATMAYIN!

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kayısı üreticilerini uyardı. Solmaz, kayısı üreticilerine çağrı yaparak, “Ürünlerinizin hepsini değil, ihtiyacınız olan kadarını satın, Aralık ayına kadar kayısı fiyatları artacak” dedi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, önemli açıklamalarda bulunarak, kayısı üreticisinin kazanamadığını ifade etti. Yetkililere seslenen Solmaz, üreticilere de uyarılarda bulundu.

KAYISININ KİLOSU 11 İLA 13 TL

Solmaz, “Dolar bazında düşündüğümüzde, kayısının kilo bazında fiyatı çok düşük ama şu anda kayısının kilosu 11 ila 13 TL arasında satılıyor. Elek altı kayısı ise 5-6 Lira arasında satılıyor. Aslında sorun şu ki kayısı üreten vatandaş kazanmıyor, aracılar kazanıyor. Vatandaş kayısıyı satmaya başladı ancak ben şu uyarıyı yapmak istiyorum. Ortadoğu, Çin, Rusya pazarına henüz açılmadık. Yurt dışındaki pazarlara da açılınca kayısının kilosu Aralık ayına kadar 20 liraya kadar çıkacak o nedenle beklesinler” diye konuştu.

DESTEK ALIMI YAPILMALI

Kayısı üreten vatandaşlara destek verilmesi gerektiğini belirten Solmaz, yetkililerin kayısı hasat zamanında destek alımı yapması gerektiğini ya da üreticinin işçi masrafını karşılaması için üreticiye geri ödemeli destek verilmesi isteyerek, “Bu sayede üretici ürününü pazara erken getirmeyecek ve kayısı ucuz fiyatlardan satılmayacak” ifadesini kullandı.

İYİ BAKIM YAPILMALI

Tarım Kredi Kooperatifinin Malatya yetişen hiçbir ürünü almadığını belirten Yeşilyurt Ziraat Odası başkanı Doğan Solmaz, yetkililerin bu konuda gereğini yapmasını istedi. Kayısıdan iyi ürün almak için güz bakımının önemli olduğunun altını çizen Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, “Kayısıya iyi bakım yapılmalı, bunun ilk şartı toprak tahlili, Yapılan tahlil sonucuna göre, toprakta ne eksikse ona göre gübreleme yapılmalı. Ağaçlar kuru dallardan ayıklanmalı. Kuru dallar mutlaka bahçe dışına çıkarılmalı. İlaçlama da doğru yöntemlerle yapılmalı” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com