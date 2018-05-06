Kayısıya Ar-Ge Lazım

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Eğitimci/Yazar Dr. Özcan Mercan, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyarette ilk konuşmayı yapan ve bu seçimlerin Malatya’ya hayırlar getirmesini dileyen BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, aday adayları için de Malatya’yı temsil etme kabiliyetinden uzak olmayan, Malatya’nın sorunlarını iyi bilen, kültür seviyesi ve entelektüel kişilikleriyle Malatya’ya katma değer katmaları temennisinde bulundu.

SAYIN MERCAN’A BAŞARILAR DİLİYORUZ

AK Parti milletvekili aday adayı Dr. Mercan’a başarılar dileyen Bozkurtoğlu, “Bu özellikleri Sayın Özcan Mercan’da gördüğümüzden dolayı aday adaylığı değil de milletvekili adayı görmeyi de arzu ediyoruz. Tabi ki süreç bunu gösterecektir. Parti içerisindeki temayül yoklamaları ve Genel Merkezin iradesi bunu gösterecektir. Ama biz özellikle de halkın iradesinin artık seçimlerde önde olmasını arzu ediyoruz. Malatya’daki milletvekili aday adaylığı içerisinde Malatya’yı iyi temsil edecek kişilerin de yer almasını istiyor, Sayın Mercan’a başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’da tüm siyasetin içinde ve dışında olan insanların mutlaka Malatya’ya büyük katkıları olduğunu belirten Eğitimci/Yazar Dr. Özcan Mercan, bu katkılara bir şeyler daha eklemek niyetiyle bu yola çıktığını ifade etti.

KİMSEYİ ELEŞTİRME GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK

“Malatya’da yeterince bölünmüşlük, parçalanmışlık var” diyen Dr. Mercan, “Bizim burada herhangi bir kimseyi eleştirme gibi bir niyetimiz yok. Aynı yolda yürüyen insanlar birbirlerine destek olurlar, birbirlerine omuz verirler, bu şekilde yol alınır. Yeteri kadar bölünmüşlük, parçalanmışlık var. Bütünleşmeye ihtiyaç var. Bu bütünleşmenin de olabilmesi için eleştiri dilinden ziyade birbirimizi daha çok destekleme dilini kullanarak yol alabiliriz. Mutlaka hepimizin eksiklileri, yanlışlıkları da vardır. Ama bunları büyütmek değil, önemli olan bunların minimize ederek katkıya odaklı bir yönetim anlayışını ve temsil anlayışını hakim kılmamızdır” şeklinde konuştu.

KRONİK SORUNLAR VAR

“Malatya’da şu anda kronik olan sorunlar var” diyen Dr. Mercan, şunları kaydetti:

“Bu kronik sorunlara çözüm üretmemiz lazım. Öncelikle Malatya’da tüm genele yaydığımız zaman sorunları; Malatya’da bir işsizlik sorunu var. Bunun kaynağı Malatya’nın yeteri derecede yatırım çekememesi. O zaman bu soruna çare üretmek lazım. Bu soruna sadece siyasetin sorunu demek de doğru değil. Bu sorun siyasetin, iş dünyasının, STK’ların ve toplumun genelinin sorunu. O zaman ön planda olan iş örgütlenmeleri ve siyaset arenası bunun için yatırım çekme konusunda ortak bir çalışma yürütmeli. Malatya’da yine geneli ilgilendiren hatta hepimizi ilgilendiren bir sorun var ki, dünya kayısı üretiminde bir numara olan bir il, en iyisini siz üretiyorsunuz ama bunu değerlendiremiyoruz. Vatandaş Kaliforniya kayısısını bizim kayısımızın 4-5 kat üstünde satıyor, bizimkinden daha kalitesiz bir ürün ancak biz 4-5 kat daha ucuza satıyoruz. Biz pazar bulmada zorlanıyoruz, vatandaş da pazar sıkıntısı yok. Kayısıyı bizim daha iyi pazarlamamız gerekir. Pazarlayabilmek için de kayısıda da yeni yatırımcıya ihtiyacımız var. Mevcut haliyle 3 kişi, 5 kişi alın bunu pazarlayın demek yerine iş dünyası ve siyasetçilerin ortak girişimiyle iyi bir tanıtım yapılması, kayısı yatırım yapacak yeni insanların çekilmesi, daha kaliteli kayısı üretmek için ziraat kuruluşlarının bir çalışma yapması ve üniversitenin de bu çalışmanın içine girmesi, kayısı hammadde satmak yerine mamul olarak satmanın yolunu bulmamız gerekir. Örnek veriyorum; hammaddeyi satarsınız bir liraya, onu mamul haline getirdiğiniz zaman 7-8 liraya satarsınız. O zaman biz kayısı hammadde, klasik tarım ürünü yerine katma değeri yüksek bir sanayi ürününe dönüştürmemiz gerekir. Bunun için de ciddi bir AR-GE çalışması yapmamız lazım. Bu AR-GE çalışması için OSB’lerde mutlaka bir AR-GE laboratuarları oluşturmamız gerekiyor. Burada üniversitenin de ciddi anlamda elini taşın altına koyması lazım. Siyasilerin ve iş örgütlerinin de bu doğrultuda üniversiteyi zorlaması gerekir.”

KURAK GEÇEN BİR YIL

Ayrıca tarımda sulama problemine de değinen Dr. Mercan, “Ayrıca tarımda sulamada kronikleşen sorunlar arasında. Birçok atılım yapıldı ama hala bu sorun devam etmekte. Bunun için akılcı çözümler üretmek lazım. Yani özellikle bu yıl kurak geçen bir yıl. Göreceksiniz temmuz sonu ağustos başı gibi zirveye ulaşacak bir sulama sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Bunun için günü kurtarma yerine ileriye dönük çalışmalar yapılması lazım. Malatya’yı kültürel, sosyal anlamda daha yaşanılabilir bir hale dönüştürmek için topun tamamını siyasilere atmak yerine herkesin elbirliğiyle çalışması gerekir. Daha sosyal, daha kültürel olanakları yüksek bir il haline dönüştürmemiz gerekir. Kısacası Malatya’yı biz en iyisiyle yaşanılabilir şehirler kategorisinin en üst sıralarına taşımamız gerekmekte. Düşüncemiz, toplumun her katmanıyla iyi ilişkiler içerisinde olmamız, toplumun her katmanına dokunmamız, birleştirici bir yapıya sahip olmamız bizi bu yola iten en önemli faktörlerden birisi” diye konuştu.

ÖZCAN MERCAN KİMDİR?

1973 Malatya doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümüne girdim. 1994 yılında bu bölümden mezun olur olmaz kamuda çalışmaya başladım. 1996 yılında yedek subay olarak askere gittim. Askerlik dönüşü kamudan istifa ederek, özel öğretim kurumlarında çalışmaya başladım.2005 yılında özel aktif bir dershane kurdum ve bu kurumun kurucu genel müdürlüğünü 2015 yılına kadar yaptım. 2015 yılında özel bir temel lisesi kurdum.2016 yılında özel bir etüt ve kurs merkezini kurdum. Yine 2016 yılında özel okul ve inşaat yatırımları yapmak için şirketimi kurdum.2018 Ocak ayında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek olan okullarımızın Malatya kampüsünü ve çocuk üniversitesini kurdum. Halen bu kurumların ve şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansımı yaptım. İstanbul’da işletme anabilim dalında yönetim ve organizasyon alanında doktora yaptım.2011-2015 yılları arasında AK PARTİ Malatya il yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2013-2018 yılları arasında Malatya TSO Meclis üyeliği yaptım. Malatya MÜSİAD üyesiyim. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında toplum yararına çalışmalar yapmaktayım. Hobi olarak çeşitli yerel televizyonlarda programcılık ve sunuculuk yaptım. Yerel gazetelere haftalık köşe yazısı yazmaktayım. İngilizce biliyorum. Evli ve iki çocuk sahibiyim.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi