Malatya’da Fidancılar Sitesinde fidancılık yapan ve dikim sezonunun da 1 ay sonra başlayacağını belirten Mehmet Kılıç, “Bahçe kuracak çiftçiler şu an en fazla cevize rağbet gösteriyor. Bunun için, fidancılar olarak bizler de genelde en fazla ceviz fidanı talep ediyoruz. İlimizde yüksek yerlerde fernor, yerli çeşit olarak kaman bilecik, şebin, bin 200 rakımın altında olan, alçak ova kesimlerinde ise genelde chandler cevizler ekiliyor” diye konuştu.

20 YILLIK KAYSI BAHÇEMİ KESİP CEVİZ DİKTİM

Çiftçinin ilkbahar geç donlarına dikkat etmesi gerektiğini, bunun için de chentner fidanının bu don olayının yoğun olduğu alçak kesimlere ekilebildiğini belirten Mehmet Kılıç, “Kendim Battalgazi’deki 20 yıllık kayısı bahçemi kesip 120 civarında ceviz fidanı diktim. Bin tane boran toygarda yeni bir bahçe kurdum ve yüzde 99 başarı sağladık. Ben 40 yıla yakındır bu işi yapan biri olarak Malatya çiftçisine kayısı yanında ceviz, badem gibi alternatif ürünlere yönelmesini tavsiye ediyorum. Kayısı piyasası olduğu için millet kayısıya yöneliyor. Ceviz üretimi bütün Türkiye’de eksik. Şu an cevizi yurt dışından ihraç ediyoruz” sözlerini kaydetti.



PAZARI HER ZAMAN VAR

Cevizin iyi ve kaliteli yetiştiği bölgenin de Malatya, Elazığ ve Maraş olduğunu belirten Kılıç, “Şu an birçok çiftçimiz de cevize yönelmiş durumda. Kayısı bahçesini kesip ceviz eken çok oluyor. Ve cevizin en önemli avantajı piyasada her zaman para ediyor. Kayısı her zaman para etmeyebiliyor ama ceviz gıda sektöründe de çok kullanıp işlendiği için pazarı her zaman var. Bu yüzden Malatyalı çiftçimize cevize yönelmelerini tavsiye ediyorum. Onun dışında badem de ekebilirler. Özellikle kurak veya az su alabilen yerlerde badem ekmeleri en iyisi diye herkese de söylüyorum” sözlerine yer verdi.

Aynı zamanda devletin de dönüm başı desteğinin olduğunu belirten Kılıç, “Devletimiz dönüm başı 100 ile 150 lira destek veriyor. Bu desteği alabilmeleri içinde sertifikalı fidanlar veriyoruz. Her geçen yıl cevize talepte artıyor. Mesela 2015 yılında 10 bin civarında, 2016 yılında ise 20 bin civarında fidan satışı gerçekleştirdik. Her yıl katlayarak devam ediyor, bu yıl daha da artacağını tahmin ediyoruz” dedi.

EMEKLERİ BOŞA GİDİYOR

Televizyondan satışlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kılıç, “Özellikle yeni ekim yapacak vatandaşlarımız televizyondaki satışlara aldanmasın. Bu yönde bize çok şikâyet geliyor. 20 santimetre çöğürleri, millete fidan diye gönderiyorlar, aşılı olup olmadığı garanti değil, emekleri boşa gidiyor. Bahçesi Malatya’da ise Malatyalı fidancılarımızdan, Elazığ’da ise oradaki fidancılarımızdan, özellikle bildiklerinden, güvendiklerinden alsınlar. Aldıkları fidanların arkasında olacak birilerini bulabilsinler” ifadelerine yer verdi.

ÇEŞİT ÖNEMLİ

Çeşit belirlemede arazi yapısını ve yükseltisinin önemli olduğunu söyleyen Kılıç, “Bizlere araziyi göstersinler; koordinatlarına, yükseltisine ve toprak yapısına bakıp çeşit önerelim. Cevizin en önemli sorunu sonbahar ekimlerinde dona yakalanıp kuruyabiliyor. Bunun için de bazı soğuk yerlerde ilkbahar ekimleri yapıyoruz. Bununla yüzde 99 başarı sağlaya biliyoruz” ifadelerini kaydetti.

YETERLİ TEKNİK ELEMAN YOK

Cevizde teknik kısmın çok önemli olduğunu belirten Mehmet Kılıç, “Şu an Malatya olarak da en büyük sorunumuz; ceviz budama ve ceviz yetiştiriciliği konusunda kalifiyeli eleman yok denecek kadar az. Tarım İl Müdürlüğünün vatandaşımızı bilinçlendirecek çalışmalar yapması ve Malatyalı çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendirmeleri gerekiyor. Çünkü cevizde budama çok önemli, ürünü budamayla sağlıyorsunuz” diye konuştu.



TAHİR ÖZÇELİK