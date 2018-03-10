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KAYISI ÜRETİCİNİN ELİ YÜREĞİNDE...

Türkiye'nin yaş ve kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kayısı ağaçları erken çiçek açtı. Çiçeklenme döneminin erken yaşanması don riskini arttırdığı için üretici tedirgin günler yaşıyor.

KAYISI ÜRETİCİNİN ELİ YÜREĞİNDE...

Türkiye'nin yaş ve kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kayısı ağaçları erken çiçek açtı. Çiçeklenme döneminin erken yaşanması don riskini arttırdığı için üretici tedirgin günler yaşıyor.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 14:26
KAYISI ÜRETİCİNİN ELİ YÜREĞİNDE...

Hava sıcaklığının 13 derecenin üzerine çıktığı Malatya merkezde, kayısı ağaçları çiçek açınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çiftçiler ise, kayısı ağacının çiçek açmasının normal olmadığını, don riski olması nedeniyle endişeli bir bekleyiş içerisinde olduklarını söyledi.
Baraja en yakın ilçe durumundaki Battalgazi’nin yanı sıra Kale, Pütürge gibi yerlerde yaşanan erken çiçeklenmenin ardından sıcaklığın eksilere düşmemesi için dua eden üretici, ürün kaybı yaşamamak için önlemler alırken, bazıları ise sigortalatma yöntemine başvuruyor.
Nurettin Kırma isimli çiftçi, havaların sıcak gitmesi nedeniyle kayısının kritik bir sürece girdiğini belirterek, don riskinin yüksek olduğunu söyledi.

"BU SENE KAYISININ NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"
Kayısının bu sene nasıl bir akıbetinin olacağının belli olmadığını belirten Kırma, "Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kayısı kritik bir sürece girdi. Bu sene kayısının ne olacağı belli değil. Yanma ihtimali yüksek, yüzde 90’lık bir risk var. Havaların bu şekilde gitmesi hiç iyi olmadı. Benim de bahçem var, ama bu saatten sonra bir önlem almak gerekmiyor. Zaten hava şartlarından dolayı alamazsınız bu önlemi. Kayısı ağacı sıcağı seviyor, güneşi görünce de çiçek açıyor" dedi.

"ALLAH KÖYLÜNÜN YARDIMCISI OLSUN"
Bir başka kayısı üreticisi Erol Bayındır ise halkın tek geçim kaynağının kayısı olduğunu belirterek, "Allah köylünün yardımcısı olsun. Halkın tek geçim kaynağı kayısı. Kayısı olmasa köylü ne yapsın. İnşallah herhangi bir don olayı yaşanmaz. Kayısı yanarsa devletimiz destek sağlar inşallah. Don riskine karşı genelde ilaçlamayla önlem alınır, onun dışında bir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

"NİSAN’IN İLK HAFTASINA KADAR DEVAM EDER"
Kayısı bahçesi sahibi Aşkın Arıkan ise don tehlikesinin Nisan’ın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi. Arıkan, "Don riski sürüyor. Bu durum Nisan’ın ilk haftasına kadar devam eder. Çiftçi tedirgin bir şekilde bekliyor. Şuan yapacak bir şey yok. Yani en azından bir don sigortası yapılabilir. Kayısının fiyatı şuan yüksek ama don olursa ne olur bunu bilemeyiz" diye konuştu. busabahmalatya.com 


 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KayısıÇiçeklenme DönemiMalatyaDon Riski
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