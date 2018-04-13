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KAYISININ YETERLİLİK DERECESİ YÜZDE 308

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2017 dönemi bitkisel ürün denge tabloları; 'meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kendine yeterliliğin oldukça yüksek olduğu ürünlerden incirin yeterlilik derecesi yüzde 727,4, kayısının yüzde 308,7, narın yüzde 161 olarak gerçekleşti.

KAYISININ YETERLİLİK DERECESİ YÜZDE 308

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2017 dönemi bitkisel ürün denge tabloları; 'meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kendine yeterliliğin oldukça yüksek olduğu ürünlerden incirin yeterlilik derecesi yüzde 727,4, kayısının yüzde 308,7, narın yüzde 161 olarak gerçekleşti.

13 Nisan 2018 Cuma 11:10
KAYISININ YETERLİLİK DERECESİ YÜZDE 308

Aynı istatistiklere göre; sert kabuklu meyvelerde, 2016-2017 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 413,1 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise yüzde 113,5 ile kestane ve yüzde 108,2 ile antep fıstığı oldu.

Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 209 olurken, limon yüzde 246,7, mandalina yüzde 209,7 ve portakal yüzde 145,1 olarak gerçekleşti.

Diğer meyveler grubunda yer alan, kendine yeterliliğin oldukça yüksek olduğu ürünlerden incirin yeterlilik derecesi yüzde 727,4, kayısının yüzde 308,7, narın yüzde 161, üzümün yüzde 141,6, elmanın yüzde 135,9 ve muzun yüzde 58,3 olarak gerçekleşti.

Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 95,4 oldu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
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