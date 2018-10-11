Kayısının yeni çilesi

Malatya’da görülen Akdeniz meyvesi sineği meyveler için büyük tehlike oluşturuyor. Şu anda şeftali, elma, armut, erik, üzüm ve özellikle Trabzon hurmasında bu sineğin görüldüğünü dile getiren ve en büyük korkularının bu sineğin kayısı için tehlike oluşturması olduğunu belirten Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, çiftçileri uyararak, “Kesinlikle dökülen meyveleri çöpe veya başka yere atmasınlar. Bir metreye yakın çukurla açılarak meyveleri oraya gömsünler. Larvaların mutlaka havasız kalıp ölmesi gerekiyor. Yoksa gelecek yıl Akdeniz meyvesi sineği daha çok çoğalarak kayısıya zarar verebilir. Bizim de en büyük korkumuz bu” dedi.

Meyvelerin en büyük düşmanı olan Akdeniz meyve sineği Malatya’yı etkisi altına alıyor. Meyvelere larva bırakarak, kısa zamanda çürümeye neden olan bu sinek, şimdilik şeftali, elma, armut, erik, üzüm gibi meyvelerde görülse de üreticilerin en büyük korkusu bu sineğin kayısıya da zarar vermesi. Akdeniz meyvesi sineğine karşı dün Tarım İl Müdürü Tahir Macit ve ilçe tarım müdürlerinin de katıldığı bir eğitim programı düzenleyen Yeşilyurt Ziraat Odası, çiftçilerin bilinçlenmesinin gerekliliğini anlattı.

Konuyla ilgili konuşan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Akdeniz meyve sineğiyle ilgili bir eğitim semineri düzenlediklerini belirterek, Akdeniz sineğinin 2 yıldır Malatya’da yoğun bir şekilde görülmeye başlandığını söyledi.

EN BÜYÜK KORKUMUZ…

“Akdeniz meyvesi sineği bu yıl şeftali, erik, üzüm, armut, elmada görüldü” diyen Başkan Solmaz, Akdeniz meyvesi sineğinin özellikle Trabzon hurmasında bulunduğunu ifade etti. Başkan Solmaz, şunları kaydetti:

“Evrimini meyve üzerinde geçiriyor ve meyvenin çürümesine neden oluyor. Akdeniz sineğinin meyvelere bıraktığı larvalar, meyvede yüzde 100’lük bir hasar yapıyor. Bu nedenle çürüyen meyveler bahçelerde aşarı derecede kötü bir kokuya neden oluyor. Akdeniz sineğiyle mücadele konusunda teknik elamanlarımız çiftçilere önemli bilgiler verdiler. Akdeniz sineğiyle ilgili en önemli mücadele de kültürel mücadele olduğunun üzerinde duruldu. Kültürel mücadelede Akdeniz sineğinin döllenme ve yumurta bırakacakları zaman belirlenip kesinlikle meyve tuzakları kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca çiftçileri ben burada uyarıyorum, kesinlikle dökülen meyveleri çöpe veya başka yere atmasınlar. Bir metreye yakın çukurla açılarak meyveleri oraya atsınlar ve üzerini hava almayacak şekilde kapatsınlar. Larvaların mutlaka havasız kalıp ölmesi gerekiyor. Yoksa gelecek yıl Akdeniz meyvesi sineği daha çok çoğalarak kayısıya zarar verebilir. Bizim de en büyük korkumuz bu. Eğer havalar sıcak gider de kayısılar ağustos ayına sarkarsa, Akdeniz sineğin kayısıya zarar vereceğinden korkuyoruz. Eğer kayısıya hasar verirse kayısı ihracatı kesinlikle olmaz. Araştırdığınız takdirde turunçgillerde Avrupa, Akdeniz sineği bulaşmış turunçgilleri ülkelerine sokmuyorlar. Bunu kendi ülkelerine yayılmasını istemiyorlar.”

KAMUOYUNU AYDINLATACAĞIZ

Çiftçileri Akdeniz meyvesi sineğine karşı bilinçlendirmek için gerekli olan bütün çalışmaları yapacaklarını ifade eden Başkan Solmaz, “Akdeniz sineğiyle ilgili ilaçlama yapılıyor. Dölleme zamanında güneşe bakan meyve kısımları ilaçlanıyor. Bu ilaçlama atlatılarak kısım kısım yapılıyor. Diğer bir ilaçlamada ise ilaçlanmayan kısımlar yapılıyor. Bunun için Tarım İl ve ilçe müdürlüklerinde kitapçıklar verilerek Akdeniz sineğine karşı hangi ilacın kullanacağı söyleniyor. Talep olursa eğer bizler Tarım İl Müdürlüğümüzle görüşerek her köy ve mahallede eğitim seminerlerinin verilmesi için çalışma yaparız. Mutlaka bizler bu konuda kamuoyunu aydınlatacağız. Odamızda bu yıl 2 defa bu konuyla ilgili eğitim verdik. 10 defa daha verebiliriz. Yeter ki, çiftçilerimiz bu konuda duyarlı olsun. Akdeniz meyve sineğine bizim çiftçilerimiz yabancı. İnşallah kış ayımız bu yıl sert geçer. Çünkü kış sert olursa Akdeniz meyve sineği soğuğa karşı hassas. Dayanmıyor. Bu yıl Akdeniz meyve sineğinin yaygın olmasının sebebi kışın ılıman geçmesinden kaynaklandı” şeklinde konuştu.