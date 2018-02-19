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KAYISININ FAYDALARI

Malatya’da nüfusun yüzde 90'ının geçim kaynağı olan ve iki aylık hasat süresi bulunan kayısının faydaları saymakla bitmiyor.

KAYISININ FAYDALARI

Malatya’da nüfusun yüzde 90'ının geçim kaynağı olan ve iki aylık hasat süresi bulunan kayısının faydaları saymakla bitmiyor.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 10:34
KAYISININ FAYDALARI

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Malatya kayısısı, sağlığa faydalarıyla da büyük ilgi görüyor.
Kayısıcı esnafı Erdal Doğan, Malatya kayısısının kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide rahatsızlığı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Doğan, sabah aç karına 3 veya 4 adet kayısının yenilmesinin hazmı kolaylaştırdığını belirterek, “Malatya kayısısı kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide zayıflığı, bağırsak zayıflığı gibi bir çok hastalığa iyi geliyor. Özellikle gün kurusu kayısı mide rahatsızlıklarına bire birdir diyebilirim. Sabah aç karına 3 veya 4 kez yenildiği takdirde mideyi çalıştırır. Kısacası Malatya kayısısı her derde devadır” dedi.



“Bu dizi vasıtasıyla güzel bir tanıtım yapıldı”
Geçtiğimiz günlerde tarihi bir dizide Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın gönderdiği kayısıların, oyuncular tarafından ‘Ahmet Efendi Malatya’dan kayısı göndermiş’ şeklinde konu edilmesin de değinen Erdal Doğan şunları söyledi:
“O çok izlenen dizide kayısımızın tanıtımının yapılması hakikaten büyük bir olaydı. Bu tanıtım kayısımıza olumlu yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Kayısının bilinmeyen özelliklerinin tanıtımı aslında çok önemlidir. Bu dizi vasıtasıyla güzel bir tanıtım yapıldı diye düşünüyorum.”
Hediyelik kayısı satışı yapan esnaf Kaya Doğan ise Malatya kayısının beyne de bir çok yararının olduğunu söyledi. Kaya Doğan, “Kayısının sağlığa faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle beyne sağladığı yarar çok önemli. Bağırsağa, karaciğere ve hatta kana da faydası var. Kayısımızın E vitamini özelliği de var. Şu an Malatya kayısısı 17 TL ile 20 TL arası fiyatta satılıyor. Buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın takip ettiği bir dizide Malatyamızı tanıttı. Bunun tarifi yoktur. Bu tanıtımdan dolayı kayısımız yoğun ilgi görüyor diyebilirim. Unutmadan, öğrencilerimiz de sınavlar için mutlaka kayısı yemeliler. Sınav günleri yaklaşıyor. Ders çalışırken kayısıyı yanlarından hiç eksik etmesinler” diye konuştu.

    

İHA

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