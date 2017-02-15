AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey'i ziyaret ederek, kayısının son durumu ile ilgili görüştü. Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Milletvekili Mustafa Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kaysının sorunlarının yıllardır konuşulduğunu kaydeden Başkan Özbey, AK Parti iktidarı ile beraber kayısının çok merhaleler kaydettiğini söyledi.

UZMANLAR İLE GÖRÜŞÜP TARTIŞTIK

Başkan Özbey, “Malatya denince akla kayısı geliyor. Kayısının da sorunları yılardır konuşuluyor. AK Parti iktidarı ile beraber kayısı çok merhaleler kaydetti. Kayısıya verdiği teşvikler verdiği destekler kayısının biraz daha iyi duruma gelmesine sebep oldu. Bizim çok isteklerimiz var zaman zaman bunu dile getiriyoruz. Özellikle son dönemde Avusturya hükümeti ve Avrupa Birliği ülkelerinde Malatya Kayısısının 2000 PPM kükürt miktarının 600 PPM düşürülmesi ile ilgili bir uygulama yapıyor. Biz bunu Tarım Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile görüşüp tartıştık. Bunun olamayacağını bunun gerçekleşemeyeceğini söyledik. 26 Ocakta Brüksel’de yapılan bir toplantıya heyet göndererek bunu kendilerine anlattık. Şu anda uygulamayı başlatmadılar ama bundan sonra bu uygulamayı başlatacaklar. Kayısının önündeki bundan sonra olacak en büyük engel kaysıda ki kükürt oranın düşürülmesi. Avrupa Birliğinin özellikle Türk ekonomisini çökertme adına tarım ürünlerine darbe vurma ile böyle bir çalışma içerisinde olduğunu söylemek istiyorum. Sizin bütün vekillerle birlikte buna özel bir ihtimam göstermenizi bununla ilgili gerekirse Ankara’da gerekirse Malatya’da bu işin uzmanlarıyla acil bir toplantı yapmanız gerektiğine inanıyorum” dedi.

MALATYA KAYISISI İLE TANIŞMAK GEREKİR

Milletvekili Şahin de yaptığı açıklamada kayısının Malatya için çok önemli olduğunu belirterek, “Ben kayısı ile hayatını idame ettiren bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Gerçekten kayısının ilimiz için ne kadar önemli olduğunu, hele hele dünya için ne kadar önemli olduğunu yiyenler, tadanlar biliyorlar. Ama yediğimiz her kayısının gerçek Malatya kayısısı standardında olmadığını görmek için Malatya kayısısı ile tanışmak gerekir. Bunun için de başta Kayısı Tanıtım Fonu ile beraber birçok alanda kayısımızın dünyaya tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösterdik" ifadelerini kullandı.apple-converted-space">

ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Avusturya Hükümetinin kayısıdaki kükürtdioksit oranını 2000 PPM’den 600 PMM’e düşürülmesi için yaptığı uygulamayı da değerlendiren Milletvekili Şahin, “Bizden önceki dönemlerde 3000 PPM baz alırken şu anda geldiğimiz nokta bunu özellikle Avusturya Hükümetinin 600 PPM’lere düşürülmesi için gayret gösterdiklerini öğrendik. Ben bunun halisane iyi niyetle sağlık nedenlerinden dolayı atılan bir adım olduğuna ihtimal vermiyorum. Amaç Malatyamızın, Türkiyemizin bu ticari hacminin daraltılması için ellerinde gelen gayreti göstermek. Biz bundan haberdar olur olmaz başta Gümrük Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı ve Tarım Bakanımızı haberdar ettik. İzmir’de yapılacak olan bir toplantıdan bahsettik, yanılmıyorsam akabinde toplantı yapıldı. Şu an için bir sonuç alına bilinmiş değil. Biz bunun peşine bırakmayacağız. Kayısıda 2000 PPM’in kabul edilmesi ile üreticilerimizin biraz zorda kalacağını, kaysının depolanma ömrünün daha da kısalacağı kanaatindeyim. Bir çözüm bulunur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üreticimizin ticari erbabımızın yanında olacağız" diye konuştu.