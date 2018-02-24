KAYISILAR GÜVENLİK GÜÇLERİNE ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Hatay’ın Hassa ilçesine giderek güvenlik güçlerimizin yanında olduklarını ve toplanan kayısıları Hassa Kaymakamlığı yetkililerine teslim etmişlerdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine destek amacıyla Hatay iline yapılan gezi kapsamında gönderilen kayısı ve kayısı ürünleri güvenlik güçlerine ulaştırıldı. Kayısıları alan ve Suriye’de bulunan Mehmetçikler, “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın göndermiş olduğu kayısı, hurma, fındık ve fıstıklar elimize ulaştı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinin selamı var. Allah razı olsun” dedi. (Bülten)busabahmalatya.com