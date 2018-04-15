KAYISIDA KÜKÜRT SORUNU!

Programın açılış konuşmasını Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı. Yetiştiriciler, üreticiler, üretim, gıda ve su olmadan hiçbir canlının yaşamayacağını söylediklerini hatırlatan Başkan Akın, bunu her platformda dile getirdiklerini belirtti.

Başkan Akın, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a 40 bin kişilik aileyi temsilen yetiştiricilerimiz adına bizlere sunduğu katkıdan dolayı gerek DAP’ı belediye ayağıyla desteklediği için gerekse de yaylada yetiştiricilerimizin en büyük sıkıntısı olan güneş enerjisi panelleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik olarak yetiştiricilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de inşallah desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Tarımının çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Kayısının sorunlarıyla ilgili konular Bakanımızın zaten bilgisinde. İnşallah bakanımızdan inşallah ümitliyiz. Büyükşehir olarak ilimizde fuarlar düzenliyoruz. Bu fuarlar sayesinde sektörlerde çok önemli gelişmeler yakalıyoruz” diye konuştu.

Malatya’da Türkiye’nin tarımının konulduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Malatya’da. Biz Malatya’yı fuarlar şehrine çevirdik. Malatya’yı fuarlar şehrine çevirmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Çakır’a canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

CEZALARLA İLGİLİ PROBLEMLER VAR

Kükürtten kaynaklı sıkıntılar olduğunu hatırlatan Çalık, “Kayısıyla ilgili taleplerimiz ve isteklerimiz devam ediyor. Özellikle kayısı üreticilerimizin kükürtten kaynaklanan yaşadıkları sıkıntılar var. Ürünleri Türkiye’de satarken yaşadıkları cezalarla ilgili problemler var. Sayın Bakanım tahmin ediyorum bunu gündeme getirecek. İnşallah Malatya üreticilerimizi, ihracatçılarımızı rahatlatacak kükürtle ilgili çalışmaları Bakanım ifade edecek” şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba’nın çeşitli müjdeler paylaştığını ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “300 baş koyun projesi var. ‘Malatya’ya da bir tane istiyoruz’ dedik. Bakanımız inşallah onun da müjdesini verir” diye konuştu.

AMACIMIZ HAYVAN SAYISINI ARTIRMAK

“Bizim 250 bin düve projemiz var ve inşallah haziran veya temmuz ayında başlayacak” diyen Bakan Fakı Baba, şunları kaydetti:

“Amacımız hayvan sayısını artırmak. Biz anayı artıracağız. Anayı artırdığımız zaman hayvan sürüsünün sayısını artıracağız. Hayvan sayımız artıyor ama insanların et tüketiminin artmasından dolayı hayvan sayısı yeterli gelmiyor. Bu ilk proje. 250 bin düveden 100 bin tanesini özellikle küçük ve orta işletmelere dağıtacağız. 5 tane düvesi olan biz 100 bin liralık düve vereceğiz. Ve bu işi bilecek, ahırı, kaba yemi olacak. İkinci projemiz 300 koyun projesi. Bu nisanın sonunda başlıyor.”

Kayısıdaki kükürt sorunu ve verilen cezalara da değinen Bakan Fakıbaba, “Cezalarla ilgili çalışıyoruz ve ben cezaya karşı olan bir kardeşinizim. Allah’a çok şükür hepimiz kardeşiz. Anlaşamayacağımız bir şey yok. Ceza neden olsun? Kayısıyla ilgili cezayı da Allah’ın izniyle bunu Sayın Bakanım, milletvekilim, Genel Başkan Yardımcımla ve İl Başkanımızla konuşup mutlaka çözüme kavuşturacağız. Bu konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. Çünkü biz sizin için varız. Kalkınma yerelden başlar. Bana kalmış olsa destekler bakanlıktan değil direkt yerelden karar vermiş olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardın Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya eski bir koyum kırkım makası ile çeşitli hediyeler takdim etti.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi