Kayısıda Hasar İspatı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, kayısıda don ve dolu hasarı olup olmadığını dile getirdi. Özellikle don olayı olmasına rağmen kayısının çekirdeğinin siyahlaşmadığı gerekçesiyle TARSİM’in bunu destek kapsamına almadığını ileri süren ve iddialarını BUSABAH gazetesine anlatan Başkan Kılıç, öte yandan kayısı rekoltesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Kayısının rekoltesinin bu yıl yüzde 50 olacağını öne süren Başkan Kılıç, ağaçlarda meyvelerin seyrek olduğunu dile getirdi.

CEVAP ALAMADIK

TARSİM’in don hasarını kabul etmediğini iddia eden Başkan Kılıç, “Meyveler çok seyrek. Bazı kayısı ağaçlarında hiç meyve yok. Bu yıl yüksek olan kesimlerde don çok fazla oldu. TARSİM kabul etmedi ama yüksek kesimlerdeki ağaçlarda meyve yok. TARSİM buna fizyolojik diyor. Çekirdeği morarmayan meyvenin dondan zarar gördüğünü kabul etmiyor. Biz bunu TARSİM’e kabul ettiremiyoruz. TARSİM’e müracaatımızı yaptık. Genel Müdürlükten bir arkadaş da çağırdılar. Biz tüm itirazlarımızı dile getirdik. Biz bu şekilde TARSİM’i devam ettiremeyeceğimizi söyledik. Ama hala bir cevap alamadık. Biz meyvelerin don vurduğunu ispat edemiyoruz. Kayısının çekirdeğinin kararması için havanın eksi 5-6 dereceleri bulması gerekiyor” diye konuştu.

VALİ BEY’LE GÖRÜŞECEĞİZ

Dondan hasar olan bazı bölgeler olduğunu belirten ve bu yıl kayısı rekoltesinin açıklanmasını istemediklerini kaydeden Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Doluda da hasar oldu meyvelerde. Hekimhan’ın bazı kesimleri, Yeşilyurt’un bası bölgeleri, Pütürge ve Doğanyol’da da doludan hasar gören bazı yerler var. Biz Vali Bey’den randevu aldık, bu hafta içi görüşeceğiz ve daha sonra bir İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştireceğiz. Biz kayısı rekoltesinin açıklanmasını istemeyeceğiz. Hayali rekolte açıklanıyor. Açıklanan bu rekoltenin kimseye bir faydası yok zararı var. Şişirme rekolte her yıl açıklanıyor ve çiftçinin ürünü elinden alınıyor. Biz bunu Vali Bey’e de söyleyeceğiz. Biz kesinlikle kayısıda rekolte açıklanmasını istemiyoruz.”

Öğrenilen bilgilere göre donda hasar gören kayısının çekirdeği siyahlaşır, fizyolojik nedenlerden dolayı hasar gören kayısının çekirdeği ise siyahlaşmaz. Sadece çağla büyümez ve ileriki zamanda dökülür. Bu durum da TARSİM’den destek verilip verilmeyeceğini belirler.