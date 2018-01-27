KAYISI ÜRETİCİLERİ DİKKAT!

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan yaptığı açıklamada, meyve kurutma süresinin uzunluğu, kum, toz, eksoz gazları, yağmur ve çığ gibi olumsuzlukların kendisini böyle bir çalışmaya yönelttiğini kaydetti.

Türkiye'nin güneşlenme süresinin uzun olmasına rağmen vatandaşların güneşten yeterince faydalanamadıkları belirten Arslan, "Mevcut olan teknik meyve kurutma yöntemlerinde elektrik, katı-sıvı yakıt kullanılır. Bu da kuruluş ve işletme maliyetini artırır. Bazı meyve kurutma uygulamalarında kurutma ısısı, cam seralar, sabit çatılı naylon seralar veya güneş kolektörleri ile güneşten yararlanılarak elde edilir. Ancak teknik donanım gerektiren bu sera ve güneş kolektörlerinin inşası zahmetli, maliyeti yüksektir" şeklinde konuştu.

SAKINCALAR…

Arslan, buluşun meyve ve sebzelerin doğrudan kurutulması, islim işleminden geçirildikten sonra kurutulan meyvelerin sırayla aynı kurutma odasında gerçekleştirilmesi ve kurutma hava ısısının teminiyle ilgili olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Yaygın olarak bilinen meyve kurutma uygulamalarında kurutulacak ürünler, açıkta güneş gören yerlere açılan bez veya naylon üzerine doğrudan serilmek suretiyle kurutulur. Ancak ürünlerin açıkta kurutulmasının bazı sakıncaları vardır. Örneğin kurutma süresinin uzaması, ürünlerin üzerine yapışan kum, toz, toprak, mikroorganizmalar, eksoz gazları, yağmur ve çiğ yağması gibi durumlar önemli sakıncalar oluşturmaktadır. Yaygın olarak bilinen ve gerçekleştirilen meyve kurutma uygulamalarında kurutulacak ürünler islimlenmek isteniyorsa ayrıca bir islim odası inşa etmek gerekir."

ARZ YETERSİZ

Mevcut meyve ve sebze kurutmasının geleneksel yöntemlerle sebze ve meyvelerin açık alanlarda serilmesiyle yapıldığını ifade eden Arslan, "Bu yöntem çok sıkıntılı, zahmetli ve risklidir. Üreticiler durumdan memnun değildir ve çözüm arayışı içindedirler. Mevcut kapalı sistem, teknik kurutma makinaları hem çok pahalı hem de işletim maliyeti yüksektir. Dolayısıyla üreticiler modern kurutma sistemlerine sahip olamamaktadırlar. Dert büyük, talep de büyük ama bu talepleri karşılayacak arz çok yetersizdir. Bu buluşla meyve ve sebzeler kapalı ortamda, hijyenik şartlarda, daha kısa sürede, daha ekonomik, daha az iş gücü ile güneşten yararlanılarak kurutulur. Bu uygulama tüm kurutma sektörüne kolaylık getirir. İslim ve kurutma aynı kabinde gerçekleştirilir. Meyvelerin islimleme kalitesi artar" şeklinde konuştu.

İSLİMLEME İÇİN KAPALI MEKAN İNŞA ETME GEREKSİNİMİ…

Bazı meyve kurutma yöntemlerinde ise açık hava sergilerinde kurutmanın sakıncalarını ortadan kaldırmak için kapalı ortamlarda modern kurutma yöntemlerinin kullanıldığına değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Bu uygulamalarda kurutma havasının ısısı elektrik enerjisi, katı veya sıvı yakıtlar kullanılarak elde edilir. Ancak bu kurutma uygulamalarının hem kuruluş maliyeti hem de işletim sırasında kullanılan enerji kaynakları için ödenen ücretler kurutma işleminin maliyetini artırmaktadır. Bu meyve kurutma yöntemlerinde islimlenerek kurutulan meyveler için ayrıca bir islimleme odası kullanılmaktadır. Kapalı ortamda teknik olarak gerçekleştirilen başka meyve kurutma uygulamalarında kurutma ısısı, cam seralar, şeffaf plastik naylon seralar veya güneş kolektörleri ile güneş enerjisinden yararlanılarak elde edilir. Bu tip kurutma yöntemlerinde de islimlenerek kurutulan meyveler için ayrıca bir islimleme odası gerekir. İslimlemenin meyvelerin kurutulacağı aynı kabinde yapılması ile islimleme için ayrı bir kapalı mekan inşa etme gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Böylece islimleme odası için ayrıca bir mekâna ihtiyaç duyulmayacak ve bunun için ek bir harcama da yapılmayacaktır. Ayrıca islimleme kalitesi yükselecek, islimleme sonrası taşıma, serme ve kurutulan meyvelerin toplanması için gerekli olan iş gücü büyük ölçüde azalacaktır."

Arslan, kurutma kabini için gerekli olan hava ısısı, dışında izolasyon için şeffaf plastik naylon, içinde güneş ışınlarını emen siyah renkli, hava verildiğinde şişen, uzunluğu ihtiyaca göre belirlenen, iş bittiğinde kıvrılıp-katlanıp toplanabilen, çok kanallı plastik naylon borular ile ucuz ve pratik hale getirmesinin amaçlanmakta olduğunu söyledi.

Yaptığı buluşla meyve ve sebzelerin kapalı ortamda hijyenik şartlarda, daha kısa sürede, daha ekonomik, daha az iş gücü ile kurutulduğunu ifade eden Arslan, "İslimlenerek kurutulan meyveler için aynı kabinde önce islimleme yapılması, islimleme işlemi bittikten sonra başka bir kurutma kabinine taşıma gereği duymadan aynı kabinde kurutma işlemini sağlar. Kapalı kurutma mekanı olan kurutma kabininde gerekli olan hava ısısı ise güneşten hava boruları ile temin edilir. Hava akımını sağlamak için fan kullanılır" dedi.

Arslan, Meyve Kurutma ve İslimleme İçin Sıcak Hava Temini adı ile aldığım incelemeli patentin kısaca, Güneş Enerjisi ile Çalışan Modern Kurutma Sisteminin İnönü Üniversitesinin bir projesi kapsamında hayata geçirildiği takdirde kayısı üreticilerinin islimleme ve kurutma problemlerine önemli bir kolaylık getireceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)