“KAYISI PAHALANDI DEMEKLE OLMUYOR”

Kayısı fiyatları arttı dense de Şire Pazarı’na kuru kayısı getiren esnaf ve üreticiler pek de bu söz inanmıyor. Yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini, üreticinin sorununa eğilmediklerini öne süren vatandaşlar, BUSABAH’a konuşarak hem sorunlarını anlattılar hem de kayısı fiyatlarından yakındılar.

Kayısı fiyatlarındaki gidişatın hiç de iyi olmadığını ileri süren İhsan Fidan isimli vatandaş, kayısı fiyatlarının yükseldiğinin dile getirildiğini ancak kayısıyı alan alıcının olmadığını savundu.

KAYISININ DURUMU İYİ DEĞİL

İri kayısının şu anda pazarda bulunmadığını belirten Fidan, “Kayısı fiyatları arttı’ demekle olmuyor. Ben kayısı getirdim, bakıyorlar ama almıyorlar. Kayısının durumu iyi değil. Kayısının fiyatları kalitesine göre değişiyor. 5 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Ama iri kayısı şu anda piyasa yok. Zamanında iri ve kaliteli olan kayısıları aldılar. Şimdi yok. Kayısı fiyatları arttı diyenler anlasın veya anlamasın konuşuyor. Kayısı satılmadıktan sonra kilosu 15 TL olmuş ben ne yapayım. ‘Kayısı fiyatı pahalandı, kilosu 15 TL oldu’ demekle olmuyor” diye konuştu.

HERKES KAFASINA GÖRE İŞ YAPIYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının Şire Pazarı’na gelmesi gerektiğini ifade eden Fidan, “Kayısı ihraç mı edilemiyor, kazanamıyorlar mı bilemiyorum ama doların yükseldikçe kayısı fiyatlarının da artması gerekiyor fakat bir şey olmuyor. Başta borsa yok. İnsanlarda birlik ve beraberlik yok. Herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Yetkililerin Şire Pazarına gelmesi gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de geldi. Hatta kayısının fiyatı da belirlendi ama bakan gittikten sonra aynısı gibi oldu. Özellikle Gıda ve Tarım Bakanının buraya gelip, üreticiyle, işletmeciyle görüşmesi gerekiyor. Böylece bir orta yol bulunur. İktidar bütün dünyayı geziyor, neden pazarlamıyor bu ürünü? Bakanımız her hafta Malatya’ya geliyor. Buraya da bir gelsin” şeklinde konuştu.

İSLİMİ, GÜBRESİ, SUYU, İŞÇİLİĞİ…

Kayısı fiyatlarını öğrenmeye geldiğini ancak fiyatları gördükten sonra kayısısını pazara getirmeyeceğini söyleyen Aydın Tuhan isimli vatandaş ise, “Benim evimde kayısım var ve kayısımı satmaya getirmeden önce fiyat öğrenmeye geldim. Ben fiyatlardan hiç memnun kalmadım. 5,6-6 bin lira kayısının maliyeti var. İslimi, gübresi, suyu, işçiliği. İnsanlarımız getirdiği kayısıya düşük fiyat veriyorlar. Ben evdeki kayısımı getirmeyeceğim. İhtiyacımız var ve ben kayısıyı satmayacağım. Alternatif çareler arayacağım. Benim alternatif gelirim var. Olmayanlar ise bankadan kredi alacak, faize düşecek, borç alacak, döviz alacak ve döviz de artacak ödeyemeyecek. Vatandaş böylelikle mağdur duruma düşecek. Siyasilerin, yetkililerin bizimle ilgilendiği yok. Onlar kendi alemlerine bakıyorlar. Koltukları sağlam. ‘Bugün bugündür’diyorlar ama bugünün yarını da gelecek” söylemlerini kullandı.busabahmalatya.com