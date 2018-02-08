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Kayısı kavgası mahkemeye taşındı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda “hediyelik kayısı” yüzünden çıkan yumruklu kavga mahkemeye taşındı.

Kayısı kavgası mahkemeye taşındı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda “hediyelik kayısı” yüzünden çıkan yumruklu kavga mahkemeye taşındı.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Şubat 2018 Perşembe 18:16
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ocak ayı meclis toplantısında hediyelik kayısı yüzünden çıkan kavga mahkemeye taşındı. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan Meclis Üyesi Selçuk Otlu kendisini darp eden yönetim kurulu üyelerinden karakola giderek şikayetçi oldu. Malatya Ticaret Odası'nın meclis salonu önceki gün yaşanan yumruklu kavgayla sarsıldı.

Mali komisyon üyesi Hakan Er’in meclis toplantısında, son bir yıl içinde MTSO'nun gönderdiği 47 bin 781 TL’lik hediye kayısılar ile Damızlık Koyun Keçi Birliği'ne yapılan makine yardımını sorması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş yönetim kurlu üyelerinin de karıştığı kavgada Meclis Üyesi Selçuk Otlu yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Selçuk Otlu’nun yüzüne 8 dikiş atıldığı öğrenildi. Karakola giderek yönetim kurulu üyelerinden şikayetçi olan Otlu, yaptığı açıklamada, “Meclis toplantısında kendi grubumuzda bulunan arkadaşımız Hakan Er, toplantı sonrası meclis başkanı ve başkana hitap ederek sorular sordu. Bu sorularda ne kimseyi zan altında bırakmak, neden art niyetli sorulardı. Mecliste sorumluluğumuz var nerede ne yapılmış? Ne kadar para harcanmış? Sormamız gerekiyor. Arkadaşımızın sorularına tepki gösteren yönetim kurulu üyelerinden bazıları ileri geri laf etti. Bende, ‘Neden böyle yapıyorsunuz’ dememe ile yönetim kurulu üyesi N. D tarafından yumruklu saldırıya uğradım. Bizler seçimde kendilerine rakiptik kendi besledikleri kinlerini mecliste göstermiş oldular. Odaya yapılan her hizmetin yanındayız ancak hesap verirlilik olmalı kayısı bahaneydi. Saldırmak ve bizi kötü göstermek için zemin hazırlıyorlardı bu grup” diye konuştu.busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 08.02.2018 18:19
Anahtar Kelimeler:
Selçuk OtluMTSOHakan Er
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