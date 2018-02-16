Kayısı da ilk bahar ilaçlaması

Malatya ekonomisinin can damarlarından biri olan kayısı da, ilk bahar ilaçlama programı açıklandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü vekili Tahir Macit, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısının Malatya çiftçilerinin en önemli gelir kaynağı olduğunu ifade etti. Kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlılarla bilinçli ve etkili mücadele yapılması gerektiğini belirten Macit, “İlkbaharda Yaprak Delen (çil), Bakteriyel Kanser Zamklanma Hastalığı ve Monilya hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapılmalıdır. Mücadeleye pembe tomurcuk döneminde başlanmalıdır” dedi.

Kayısı da görülen hastalıklar hakkında da geniş bilgiler sunan Macit, özellikle kayısı bahçelerinde görülen Monilya hastalığına karşı çiçeklere 2 kez ilaçlama yapılması gerektiğini söyledi. Ancak üreticilerin bazen ekonomik bazen de iş yoğunluğu nedeniyle tek ilaçlama yaptığını ifade eden Macit, “İlimizde içinde bulunduğumuz Şubat-Mart ayları nem ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik gösterebilir. İklimde yaşanabilecek hızlı değişim meyve bahçelerinde görülen hastalıkları tetiklemektedir. Bundan dolayı üreticilerimizin kayısı bahçelerinde çiçek monilyası hastalığının olmaması için 2 defa ilaçlama yapmaları büyük önem arz etmektedir. Yine aynı şekilde meyvemizde çil hastalığın oluşmaması için de üreticilerimizin meyvenin kürkten sıyrılma dönemini takip etmeleri ve mücadele için geç kalmamaları gerekir. Ancak mevsim yoğun yağışlı geçerse üreticilerimiz Çil ilacını mutlaka tekrarlamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Macit, çiftçilerin konu hakkında daha geniş bilgi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık il yada ilçe müdürlüklerine başvurmalarını istedi.