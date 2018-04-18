Kayısı Bu Sene Ne Durumda?

Şahnahan’da kayısı bahçeleri bulunan ve yıllardır ailesi ile birlikte kayısı işi ile ilgilenen Davut Sarıçiçek, bu sene kayısının az olduğunu ifade etti.

Bahçelerinde bulunan kayısı ağaçlarının genç ağaçlar olduğunu söyleyen Sarıçiçek bu ağaçların bakımı açısından bazı püf noktalarda bulundu. Sarçiçek kayısının geçirgen, iyi havalanan, ince dokulu, kireçli topraklarda iyi bir şekilde yetiştiğini ifade etti.

DONLARA DAYANIKLI, GEÇ ÇİÇEK AÇAN KAYISI…

İlkbahar aylarında kayısıda oluşabilecek olası don riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini de belirten Sarıçiçek, “Donlara dayanıklı, geç çiçek açan kayısı çeşitleri tercih edilmelidir” dedi.

Sulamanın da kayısı için çok önemli bir faktör olduğuna değinen Sarıçiçek, “Kayısı ağacındaki meyve miktarı ve hava sıcaklıkları arttıkça sulama da artırılmalıdır” şeklinde konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi