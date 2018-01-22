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KAYISI AĞAÇLARININ KAR İLE İMTİHANI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası üzerinde aşırı yük oluşan kayısı ağaçlarının dalları kırıldı.

KAYISI AĞAÇLARININ KAR İLE İMTİHANI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası üzerinde aşırı yük oluşan kayısı ağaçlarının dalları kırıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
KAYISI AĞAÇLARININ KAR İLE İMTİHANI

Fatih, Bağköyü, Resuluşağı, Kayadibi gibi yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde 1 metreyi geçen kar yağışına dayanamayan onlarca kayısı ağacının dalları kırılırken bazı ağaçlar ise ortadan iki ayrıldı.
Kar yağışı sonrası kayısı ağaçlarının dallarının kırıldığını bazı ağaçların ise yıkıldığını gören bahçe sahipleri ise hasarın büyük olduğunu belirterek, yetkililerin konuyla ilgili çalışma başlatmalarını beklediklerini söylediler.

ELEKTİRİK DİREKLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan iki gündür ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının elektrik direklerine zarar vermesi sonucu birçok mahalleye de elektrik verilemiyor. Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda elektrik direğinin devrilmesi ve tellerinin kopması sonucu 10'un üzerinde mahalleye elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin, yeni direk dikme ve elektrik telleri çekme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KayısıKarBusabahMalatyaAkçadağ
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