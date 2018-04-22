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Kayısı, 7 Bölgenin 7 Zirvesinde Tanıtılacak

Malatya Kayısı Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Vakfı tarafından yürütülen “Kayısı Ye Zirvede Kal” programı kapsamında geliştirilen projeye Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden büyük destek geldi. Kulüp oluşturduğu “7 Bölgede 7 Zirve” projeyle kayısının tanıtımını yapacak ve proje çerçevesinde Mahir Karakaya, Baransal Çetin, Muhammed Yılmaz isimli dağcılar proje çerçevesinde 7 bölgenin 7 zirvesine tırmanacak.

Kayısı, 7 Bölgenin 7 Zirvesinde Tanıtılacak

Malatya Kayısı Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Vakfı tarafından yürütülen “Kayısı Ye Zirvede Kal” programı kapsamında geliştirilen projeye Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden büyük destek geldi. Kulüp oluşturduğu “7 Bölgede 7 Zirve” projeyle kayısının tanıtımını yapacak ve proje çerçevesinde Mahir Karakaya, Baransal Çetin, Muhammed Yılmaz isimli dağcılar proje çerçevesinde 7 bölgenin 7 zirvesine tırmanacak.

22 Nisan 2018 Pazar 13:40
Kayısı, 7 Bölgenin 7 Zirvesinde Tanıtılacak

Bu çerçevede dün Vali Ali Kaban bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mahir Karakaya, Baransal Çetin, Muhammed Yılmaz isimli dağcıların da yer aldığı basın açıklamasında konuşan Vali Kaban, Malatya denince akla kayısının geldiğini söyledi.

BİR TANITIM ATAĞINA GEÇİYORUZ

Kayısının zirveye çıkmasının gerekliliğini dile getiren Vali Kaban, “Kayısının da zirveye çıkması lazımdı. Gençler bize geldiler ve dediler ki biz kayısıyı zirveye çıkaracağız. Onun üzerine biz de böyle bir küçük proje yaptık. 7 farklı tarihte 7 farklı zirveye çıkılacak. Mesela 23 Nisan’da bir zirvemiz var. 15 Temmuz’da var Şehit Ömer Halisdemir adına. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda var. Böyleçok özel tarihler üzerinden bir zirvelere çıkılacak. Hem o bölgelerin vali ve yetkililerini ziyaret ederek, kayısıyı tanıtarak, hem de zirveye Malatya’mızın da bayrağını dikerek güzel bir faaliyet yapacaklar. Bu 4 aya sirayet edecek. Tabi tek başına düşünüldüğünde çok büyük bir faaliyet değil ama uzaya çıktığında o zaman astronotun dediği gibi, ‘Bu belki benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım.’ Dağcı arkadaşlarımızı için belki bir adım ama neticeleri itibari ile başlattığımız tanıtım faaliyeti içerisinde zirvede bir adım olacak inşallah. Çünkü aynı zamanda bu yıl turizm ile bir tanıtım atağına geçiyoruz” diye konuştu.

DEĞİŞİK BOYUTLARI VAR

“Bunun bir parçası olarak Kalkınma Ajansı’na sunulan bir proje var” diyen Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Kültür Müdürlüğümüzün bir projesi var. Yurtdışında bir tanıtım faaliyeti sürdürecekler. İki ayrı ülkede, iki ayrı tema ile birisi evrensel bir değer olarak Arslantepe’dir, bir diğeri de bize özel olması hasebiyle Malatya’nın özeli olarak gastronomi ve yiyecek-içecek üzerinden yapılan bir tanıtım olacak. Bunun dışında bu kadim yapımızı özellikle Malatya olarak bu kadim kültürümüzü bizim bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. Bunun değişik boyutları da var. Aynı zamanda bir ucunda Ebul-Fereç gibi yine Malatya’dan çıkmış bir tarihçi var, onunla ilgili üniversite ile bir sempozyum hazırlımız var. yine Malatya’da konuk olmuş Dünya çapında etki yapmış büyük bir İslam alimi İbn-i Arabi var, onunla ilgili bir sempozyum olacak. Bir tarafta bölgemizin Türkleşmesi hususunda çok büyük katkıları olan Danişment Gazi ve onun Danişmentname’si üzerinden bir çalışma var. Bir tarafta Malatya’nın o eşsiz karakterini ifade eden Taşhan Kitabesi, bir diğer deyişle ‘Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi’ dediğimiz, 3 ayrı dilden oluşan kültürleri bir araya getirme kabiliyetini gösteren o belgenin 800. yılı. Çünkü 1218 yılında konulmuş o belge ve onun 800. yıl dönümü ile ilgili bir çalışma olacak.”

MUTABAKAT İMZALAYACAĞIZ

Bütün sektörde Malatya’yı tanıtacaklarını belirten Vali Kaban, “Bir tarafta İslam Kalkınma Örgütünün Sesrikbranşıyla ilgili bir inanç turizminin geliştirilmesi adına 20’nin üzerinde İslam ülkesinin katılmasıyla olacak. Önümüzdeki hafta Büyükelçimiz gelecek ve kendisiyle bir mutabakat imzalayacağız, böyle bir çalışmamız var. İç içe girmiş bir tarzda bu sene bütün sektörlerde Malatya’yı tanıtacağız. Geçen hafta gelen Tavit Köletavitoğlu’nun dediği gibi agresif bir şekilde girmemiz lazım. İşte onun bir parçası olarak dağcılarımız burada. Dağcılarımız zirveye çıktıkları yerde ‘Kayısı Ye Zirvede Kal’ sloganıyla buradan kayısılarımızı dağcılarımıza vereceğiz. Vereceğimiz kayısının içinde kayısının tanıtımı ve faydaları noktasında küçük bilgiler olacak” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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Malatya KayısıMalatyaMahir KarakayaBaransal ÇetinMuhammed Yılmaz7 Bölgenin 7 ZirvesiKayısıTanıtım
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