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Kayhip’te inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, MASKİ tarafından Hasırcılar’da, ‘Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ KAYHİP kapsamında başlatılan 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayhip’te inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, MASKİ tarafından Hasırcılar’da, ‘Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ KAYHİP kapsamında başlatılan 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

18 Eylül 2018 Salı 18:14
Kayhip’te inceleme

Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Güllü çalışmalarından dolayı MASKİ’ye teşekkür ederek, “Yaz aylarında burada koku oluyordu. Bu büyük bir proje. Genel müdürüme, ekibine ve MASKİ çalışanlarına böyle bir hizmeti sundukları için teşekkür ediyorum. Daha önceden burada koku oluyordu, böylelikle bu durum da ortadan kalkmış oldu” dedi. 

HASIRCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “MASKİ’mizin altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Muhtarım da ifade ettiği gibi Hasırcılar bölgemizin kanalizasyonu direkt baraja deşarj oluyordu. Bu baraj bizim önemli değerlerimizden birisi. Barajımızı mutlaka gözümüzün nuru gibi korumamız lazım. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak Karakaya Barajı’na komşu bütün ilçelerde KAYHİP kapsamında çalışmalar başlattık. KAYHİP’in bu anlamda Karakaya Barajı’nın korunması noktasında önemli işlevi var. Ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje bu. Bu çalışma içerisinde buranın kanalizasyonu normalde arıtma sistemine kendi cazibesiyle akmıyor. Burada aynı zamanda bir bölgemizde de terfi yapıyoruz. Bir kısmı doğal cazibesiyle arıtma tesisimize giderken, bir kısmı da terfi ile gidecek. Bu proje Hasırcılar için önemli bir proje olmasının yanında, aynızamanda Karakaya Barajı içinde yapmamız gereken önemli bir proje. Sadece burada değil, Darende bölgesinde de ve Yazıhan bölgesinde de çalışmalarımız var. Karakaya Baraj gölünü mutlaka özenle korumamız gerekiyor. Ben başta MASKİ’miz olmak üzere, müteahhit firmamız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, 7/24 esasıyla çalışacağız. Malatya’mızı ne kadar büyütürsek, ne kadar ileri noktaya taşırsak Türkiye’mizi ilerletmiş oluruz. Birlikte yürüyeceğiz, memleket emektir diyoruz” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatErtan MumcuMustafa Güllü
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