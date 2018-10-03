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KAYHİB’de bir adım daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı inşa edecek.

KAYHİB’de bir adım daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı inşa edecek.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
KAYHİB’de bir adım daha

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı inşa edilecek.

ATIK SULARDAN KORUNACAK

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi’nde 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda 204 adet parsel bacası, bin kişiye hizmet verecek fosseptik ve 143 adet de muayene bacası çalışmamız söz konusu olacak. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Irmaklı Mahallemizin evsel atık sularını ana kolektörümüze terfi ettirip, arıtma üzerinden Karakaya’ya deşarjıyla bertaraf edeceğiz. Böylelikle Karakaya Baraj Havzası’nı Irmaklı Mahallemizde de korumuş olacağız. Bu çalışmamız Karakaya Baraj Havzası’nı atık sulardan koruyup, daha temiz suyla buluşmasını sağlamaya yönelik bir çalışma. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MASKİKanalizasyon Hattı
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