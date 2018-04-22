Kaybeden yok, Malatya kazandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Nihat Abacı, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle göreve getirilen MTB Başkanı Ramazan Özcan’a, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “4 yılda bir yapılan Ticaret Borsası seçimlerini yoğun bir gayret ve çalışmamızla kazandık. Buradaki mevcut yönetimdeki arkadaşların da iyi bir ev sahipliğiyle iyi bir sonuçla, gürültüsüz, patırtısız bir seçim yaşadık. En önemlisi de bu. Onlar da hepsi bizim arkadaşlarımız, onlarla biz bir aile gibiyiz. Her gün iç içeyiz. Bu bir yarıştı, bunun kaybedeni yok, sonuçta kazanan Malatya’dır” ifadelerine yer verdi.

"Gerek kayısı ve gerekse Ticaret Borsası’nın iştigal ettiği anlarla ilgili sorunları gerek siyasi iradeye taşıyarak, gerekse yerel yöneticilerle bunu paylaşıp çözümü için gayret göstereceğiz inşallah" diyen Özcan, borsa yönetiminin ve Meclis üyelerinin de sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen görevleri yerine getireceğinden kuşkusunun olmadığını belirtti. Özcan, "Kısa vadede çözülecek sorunları önce ele alarak çözüme kavuşturacağız. Uzun vadede yer alan sorunları için ise planlamalar yapacağız. Bu planlamaları da zamana yayıp inşallah bu dönem içerisinde çözüme kavuşturacağız. Malatya Ticaret Borsasının ve tarım sektörünün sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

KAYISI KONUSUNDA BİRİNCİ DERECEDE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Ticaret Borsası’nın birçok alanda iştigal ettiğini hatırlatan Özcan, “Ancak Malatya’nın lokomotif ürünü kayısı konusunda birinci derecede çalışma yapacağız. Başta lisanslı depoculuk hizmetinin biran önce faaliyete geçmesi, kayısıya taban fiyatı verilmesi konuları üzerinde duracağız. Lisanslı depoculuk için, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin üzerinde durmasıyla, Ekonomik Bakanlığı, Valilik, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki şirket ortaklığı ile bir şirket kurulup, 18 milyon 800 bin TL ile lisanslı depoculuk kurulacak. Bunun 12 milyon TL’sini Ekonomi Bakanlığı, kalanını da TOBB Şirketi karşılayacak. Lisanslı depoculuk yeri olarak Organize Sanayi Bölgesi planlanıyor. 10 bin kapasiteli olacak. Böylece kuru kayısılar uzun süre depoda muhafaza edilebilecek” sözlerini kaydetti.

Yeni yönetim olarak laboratuvar kurmaya da ağırlık vereceklerine işaret eden Ramazan Özcan, “Örneğin, şu anda Elazığ’da yaptırdığımız canlı hayvan kan tahlili laboratuvarı ile Sivas’ta yaptırdığımız bakliyat ve yem tahlil laboratuvarını Malatya’da kurmak için çalışmaları başladık” ifadelerini kullandı.

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU BEKLİYOR

Yeni şire ve buğday pazarını Yaka Mahallesi’ne yapmak için Büyükşehir Belediyesi ile yer konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini aktaran Özcan, “Kuzey Çevreyolu da bu bölgede geçeceği için Yeni şire ve buğday pazarı daha değer kazanacak” dedi. Yarım kalan hizmetlerin tamamlanması adına bundan sonraki süreçte el birliği ile çalışacaklarını kaydeden Özcan, “Arkadaşlarımızla beraber Meclisimizi ve bizi yoğun çalışma temposu bekliyor. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmez. Biz bu süreçte basın ile de istişare ve diyalog içinde olacağız. Zaman zaman projelerimizi basın yoluyla kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

BİK Müdürü Abacı ise, BİK hakkında Özcan’a bilgi aktardı. Abacı, Basın İlan Kurumu’nun yapısı, işleyişi, gazetelerin uymak zorunda oldukları kurallar, resmi ilanların dağıtımında geçerli olan kriterler, basın derneklerine ve gazetecilere yapılan yardımlar, yazılı basın ve internet medyası ile ilgili kurumsal çalışmalar, BİK’in eğitim faaliyetleri gibi konularda da bilgiler verdi.

Ziyarette Abacı, Özcan’a, Basın İlan Kurumu yayınlarından Çanakkale isimli kitabı hediye etti. busabahmalatya.com