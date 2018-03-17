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 KAYA’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 KAYA’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 17:18
 KAYA’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kaya,” Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. 18 Mart Çanakkale Zaferi vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız” diye konuştu. busabahmalatya.com  

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Kaya18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
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