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Kaya, Başvurusunu Yaptı

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Eğitimci  Ahmet Polat Kaya Ak Parti’den Malatya Milletvekili Aday Adayı Oldu. Kaya, Ak Parti Malatya İl Teşkilatına başvuru dosyasını takdim etti.

Kaya, Başvurusunu Yaptı

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Eğitimci  Ahmet Polat Kaya Ak Parti’den Malatya Milletvekili Aday Adayı Oldu. Kaya, Ak Parti Malatya İl Teşkilatına başvuru dosyasını takdim etti.

29 Nisan 2018 Pazar 19:20
Kaya, Başvurusunu Yaptı

Aday adaylığı başvurusunu yapan Kaya, yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti, '' Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı gelişmelerde, refah ve medeniyet seviyesinde en üst seviyelere çıkmasında,  Ak Parti büyük bir görev ve sorumluluk üstlenmiş ve hayallerin ötesinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. bugün bulunduğumuz konjonktürde kadrolarımızın yerelden ulusala doğru çalışan üreten kadroların oluşturulması ve halkın teveccühlerine mazhar olması gerekmektedir. '' ifadelerini kullandı.

''MALATYA'NIN  CAZİBE MERKEZİ OLMASI GEREKMEKTEDİR''

Ak Parti'den Malatya milletvekili aday Adayı olan Ahmet Polat Kaya Malatya'nın cazibe merkezi olması gerektiğinin altını çizerek şunları aktardı: ''Ak Parti ve davamızın güçlü lideri , mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a Malatyamız en yüksek oy potansiyeli ile cevap vermiştir. Buradan Hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi muhabbet ve gönül bağı ile bağlı Malatyamızı ayağa kaldıracak ileri medeniyetler seviyesinde çıkaracak ve bölgenin cazibe merkezi haline getirebilecek projelerin gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. Şehrimizin projeler üretmesi için güçlü hayallerimiz ve ideallerimizle genç, kuvvetli ve dinamik ekibimiz ile daha güçlü bir Türkiye ve Malatya için 27. dönem milletvekilliği seçiminde aday adayıyım. Bu sürecin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.''

SİNEM HATUN TAVUT -  busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 29.04.2018 20:22
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiMalatyaAday AdayıAhmet Polat Kaya
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