Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110530
ALTIN
176.747
DOLAR
4.1054
STERLİN
5.8169
EURO
5.0708

KAVGA İHBARINA GELEN POLİSE...

Malatya’da silahlı kavga ihbarı ile bir kafeye giden polis ekipleri, vatandaşların pasta sürpriziyle karşılaştı.

KAVGA İHBARINA GELEN POLİSE...

Malatya’da silahlı kavga ihbarı ile bir kafeye giden polis ekipleri, vatandaşların pasta sürpriziyle karşılaştı.

10 Nisan 2018 Salı 18:30
KAVGA İHBARINA GELEN POLİSE...

Malatya’da Kanalboyunda faaliyet gösteren bir kafede Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilginç bir kutlama programı tertip edildi.

Kafe sahibi ve çalışanlar kafenin içini süsleyip kutlama pastası hazırladıktan sonra 155’i arayarak, kafede silahlı kavga ihbarında bulundular.

İhbar üzerine kısa sürede kafeye gelen polis ekipleri, içeri girer girmez büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karşılarında pasta, konfeti ve kendilerini alkışlayan vatandaşları gören polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polisler sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşarken, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Kafenin sahibi ve çalışanları da polislerin gününü kutlayarak hazırladıkları pastadan ikram ettiler.

Kafe sahibi Örsan Öz, “Polis Haftası nedeniyle polislerimize bir sürpriz yapalım diye düşündük. Arkadaşlarımızla beraber 155’i arayıp burada silahlı çatışma var dedik. Çok kısa süre içinde polislerimiz buraya gelince sürpriz yaptık. Gece gündüz demeden çalışıyorlar polislerimiz, bizlerin güvenliği için emek harcıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyada Polise SürprizMalatyaBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'' ESNAFIMIZIN SORUNLARINI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ ''
'' ESNAFIMIZIN SORUNLARINI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ ''
 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”
 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”
DARENDE’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI
DARENDE’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim