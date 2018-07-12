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Kavak Caddesinde değişim rüzgarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kavak Caddesinde yenileme çalışmaları yapıyor. Caddede kaldırım çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Kavak Caddesinde değişim rüzgarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kavak Caddesinde yenileme çalışmaları yapıyor. Caddede kaldırım çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:07
Kavak Caddesinde değişim rüzgarı

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Hacı Uğur Polat, Tandoğan bölgesinin hızlı bir değişime uğradığını belirterek, Kavak Caddesinin yakın zamanda yeni yüzüyle Malatyalılara hizmet vereceğini söyledi. Malatya’nın birçok noktasında değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Polat, “Caddelerimizi evlerimizin salonu, sokaklarımızı ise odaları olarak görüyoruz. Salonlarımız ve odalarımız ne kadar düzenli ve tertipli olursa evimizde yaşayan insanlarımız o kadar mutlu olur. Gelen misafir ise memnun ayrılır. Bu anlayışla cadde ve sokaklarımızı yaşanabilir mekanlar haline getiriyoruz. Kavak Caddemizde yakın bir zaman pırıl pırıl bir hale gelecek” dedi.

YAKIN ZAMAN İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Çalışmaların yakın bir zaman içerisinde tamamlanmasıyla birlikte caddenin yeni yüzüyle Malatya’nın prestij caddelerinden biri olacağı ifade eden Başkan Polat, “22 metre genişliğindeki cadde de ilk olarak altyapı çalışmalarını yaptık, ilgili kurum ve kuruluşlarında altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte yolda kaldırım, yol, bisiklet yolu, cep otoparklar, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarını da yaparak çok yakın bir tarihte vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

ÇİFT YÖNLÜ BİSİKLET YOLU YAPILIYOR

Tandoğan Mahallesi sınırlarında bulunan cadde üzerine Büyükşehir Belediyesi 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları yapıyor. Bölgenin hızlı gelişmesi ve ortaya çıkan ihtiyaçları hızlı bir şekilde yapan Büyükşehir Belediyesi yakın zaman içerisinde bölgedeki çalışmalarını tamamlayacak.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 12.07.2018 17:12
Anahtar Kelimeler:
KALDIRIMHacı Uğur PolatKavak CaddesiMalatya
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