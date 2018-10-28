Kavak caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

1 kilometre uzunluğundaki Kavak Caddesi’nde altyapı baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmaları kapsamında yollar, kaldırımlar, çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.Malatya’da nüfusu hızla artan bölgelerden biri olan Tandoğan bölgesinin ulaşım yükünü çeken Kavak Caddesi’nde son olarak aydınlatma direkleri elektrik hatlarına bağlanırken, caddede aynı zamanda peyzaj çalışmalarıda yapılıyor.

DÜZENLEMELER BÜYÜK DEĞER KATTI

Düzenleme çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Kavak Caddesindeki değişim bölge halkınıda mutlu etti. Yapılan düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.Bölgede Malatya Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalar yaptığını kaydeden vatandaşlar, “Yeşilçam ve Kavak Caddesi muhteşem bir hale geldi. Prılpırıl caddelerimiz oldu. Göztepe bağlantı yolu bitmek üzere, orasıda çok güzel oldu. Yine Kavacık Caddeside düzenleniyor. Orada da işlerin büyük bölümü bitti. Yapılan prestij cadde çalışmaları bölgenin gelişimine katkı sağladığı gibi bölgede yaşayan insanlarında hayat standartlarını yükseltti. Çocuklarımız bisiklet yollarında güvenle bisiklet kullanmaktan büyük keyif alıyorlar. Kaldırım ve yollar trafiğin daha düzenli olmasını sağladı. Emeği geçenlere birkez daha teşekkür ediyoruz” dediler. (Bülten)