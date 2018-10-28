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Kavak caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kavak Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 1 kilometre uzunluğundaki caddede altyapı baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmaları kapsamında yollar, kaldırımlar, çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.2018 yılı içerisinde birçok caddede prestij cadde çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Tandoğan Mahallesi sınırlarında bulunan Kavak Caddesi’ni Malatya’ya yakışır bir hale getirdi.

Kavak caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kavak Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 1 kilometre uzunluğundaki caddede altyapı baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmaları kapsamında yollar, kaldırımlar, çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.2018 yılı içerisinde birçok caddede prestij cadde çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Tandoğan Mahallesi sınırlarında bulunan Kavak Caddesi’ni Malatya’ya yakışır bir hale getirdi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:16
Kavak caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

1 kilometre uzunluğundaki Kavak Caddesi’nde altyapı baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmaları kapsamında yollar, kaldırımlar, çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.Malatya’da nüfusu hızla artan bölgelerden biri olan Tandoğan bölgesinin ulaşım yükünü çeken Kavak Caddesi’nde son olarak aydınlatma direkleri elektrik hatlarına bağlanırken, caddede aynı zamanda peyzaj çalışmalarıda yapılıyor.

DÜZENLEMELER BÜYÜK DEĞER KATTI

Düzenleme çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Kavak Caddesindeki değişim bölge halkınıda mutlu etti. Yapılan düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.Bölgede Malatya Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalar yaptığını kaydeden vatandaşlar, “Yeşilçam ve Kavak Caddesi muhteşem bir hale geldi. Prılpırıl caddelerimiz oldu. Göztepe bağlantı yolu bitmek üzere, orasıda çok güzel oldu. Yine Kavacık Caddeside düzenleniyor. Orada da işlerin büyük bölümü bitti. Yapılan prestij cadde çalışmaları bölgenin gelişimine katkı sağladığı gibi bölgede yaşayan insanlarında hayat standartlarını yükseltti. Çocuklarımız bisiklet yollarında güvenle bisiklet kullanmaktan büyük keyif alıyorlar. Kaldırım ve yollar trafiğin daha düzenli olmasını sağladı. Emeği geçenlere birkez daha teşekkür ediyoruz” dediler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKavak Caddesi
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