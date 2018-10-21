Kavacık caddesi’nde değişim-dönüşüm

685 metre uzunluğundaki caddede kaldırım, yol, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kaldırım çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.7 metre genişliğindeki Kavacık Caddesi’nde tüm altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarını kısa bir sürede tamamlayacak. Kavacık Caddesi, Yıldıztepe ile Çevreyolu’nu Yeşilçam Caddesi’ne bağlıyor.

PRESTİJ CADDELER

Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın doğusunda bulunan ve hızlı bir gelişim gösteren Tandoğan, Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi’nin bulunduğu bölgede Yeşilçam Caddesi’ni prestij caddesine dönüştürürken, Kavak Caddesi ile Göztepe bağlantı yolunda işlerin sonuna yaklaştı. Bölge sakinleride yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler. Bölgenin hızla geliştiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Bundan birkaç yıl önce burası Malatya’nın en gelişmemiş en değersiz bölgesi olarak görülüyordu. Yapılan imar çalışmaları sonunda bölgenin kaderi değişti. Şimdi büyük bir yapılaşma var. Yeşilçam Caddesi’ndeki düzenlemeler bölgeye ayrı bir kalite ve değer getirdi. Göztepe bağlantı yolu ile Kavak Caddesi de çok güzel oldu. Kavacık Caddesi’ninde güzel olacağını düşünüyoruz. Bölgedeki değişim gözle görülebilir güzellikte. Bu güzelliğin oluşmasında emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dediler. (Bülten)