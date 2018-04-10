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KATLİAMLARI LANETLİYORUZ!

Müslümanlara uygulanan zulüm ve işkencelere dikkat çeken MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kocaman, “Medeniyetlerini masum ve mazlumların gözyaşı üzerine kurmuş olan batı ülkelerin bu gibi insan hakları ihlallerini görmemeleri ve hatta o zalimlere cesaret veren tutum ve davranışlarını ve yapılan bu katliamları lanetliyoruz, sessiz kalanları da kınıyoruz” dedi.

KATLİAMLARI LANETLİYORUZ!

Müslümanlara uygulanan zulüm ve işkencelere dikkat çeken MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kocaman, “Medeniyetlerini masum ve mazlumların gözyaşı üzerine kurmuş olan batı ülkelerin bu gibi insan hakları ihlallerini görmemeleri ve hatta o zalimlere cesaret veren tutum ve davranışlarını ve yapılan bu katliamları lanetliyoruz, sessiz kalanları da kınıyoruz” dedi.

10 Nisan 2018 Salı 12:07
KATLİAMLARI LANETLİYORUZ!

MAZLUMDER Malatya Şubesi, dün dernek binalarında yaptıkları basın açıklamasıyla Müslümanlara uygulanan katliamlara tepki gösterdi. Açıklamayı MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Şaban Kocaman yaptı.

Kocaman, yıllardır Müslümanlara uygulanan zulüm ve işkenceler son yıllarda misliyle artarak katliamlara dönüştüğünü hatırlatarak, kendini dünyanın tek hakimi olarak gören Amerika ve işbirlikçileri adeta dünyada hiç Müslüman kalmaması için and içmişçesine hak, hukuk, adalet ve insan hakları gibi kavramları hiçe sayarak katliamlarına yenilerini eklediklerini söyledi.

ÖLÜM VE YARALANMALARA SEBEP OLDULAR

İsrail’in Filistinlilerin Toprak Günü’nde sivilleri öldürdüğünü dile getiren Kocaman, “Geçtiğimiz 30 Mart Pazartesi günü masum Filistinliler tarafından düzenlenen toprak günü törenleri sırasında Amerikan’ın şımarık çocuğu Siyonist terörist İsrail askerleri tarafından bombalanarak onlarca masum sivilin ölümüne ve yüzlercesinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Bu katliamın Der-Yasin katliamının yıl dönümüne denk gelmesi ayrıca manidardır. Bilindiği üzere 70 yıl önce yani 9 Nisan 1948 yılında Filistin’in Der -Yasin köyünde yaşayan 254 sivil masum insan İsrail Askerleri tarafından katledilip, cesetlerini de kuyulara atmak suretiyle köyü haritadan silmişlerdir” şeklinde konuştu.

YÜZLERCE HAFIZ ÖLDÜ

Katliamları lanetlediklerini ifade eden Kocaman, “Ayrıca 2 Nisan Pazartesi günü Afganistan’ın Kunduz Eyaletine bağlı Deşt-i ArçiKasabasında hafızlık merasimi için toplanan çocuk yaştaki hafızlar, aileleri ve orada bulunan sivil insanlar Amerika güdümündeki Afgan Hava Kuvvetlerine bağlı askerler tarafından bombalanmış, yüzlerce hafız ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Bu gibi katliamlar yıllardır Suriye’de, Doğu Türkistan ‘da, Arakan’da ve İslam coğrafyasında devam etmektedir. Medeniyetlerini masum ve mazlumların gözyaşı üzerine kurmuş olan batı ülkelerin bu gibi insan hakları ihlallerini görmemeleri ve hatta o zalimlere cesaret veren tutum ve davranışlarını ve yapılan bu katliamları lanetliyoruz, sessiz kalanları da kınıyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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Şaban KocamanMAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şaban KocamanIsraile Tepki
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