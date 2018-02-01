Katılımcı belediyecilik vurgusu 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval ve Yaşar Karataş ile birlikte yeniden Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na seçilen Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Gürkan, MESOB Başkanı Keskin’e görevinde başarılar dileyerek, “Kendileri memleketimizde özellikle esnaf ve sanatkarlarımız adına güzel işler yapma gayreti ve çabası içerisinde. Şimdiye kadar ki çalışmalarında da hep esnafımızın daha iyi koşullarda ve şartlarda çalışma ortamının hazırlanmasında gerek Ankara’daki bürokrasi anlamında, gerek siyasi çevre anlamında büyük bir gayret ve çabaları olan bir başkanımız. Biz yerel yöneticiler olarak 5 ilkemiz var. Katılımcı, sosyal, kültürel, çevre ve hizmet belediyeciliği. Bunların en önemlisi katılımcı belediyeciliktir. Katılıcı belediyecilik temelde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, meslek kuruluşları olsun, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun onların görüş ve düşünceleri bizim yön haritamızı belirler. Bu anlamda Esnaf ve Sanatkarlar Odamızda bu anlamda yakın istişare yaptığımız meslek kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Göreve seçilmesinden dolayı başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Katılımcı Belediyecilik ortak akıl dedikleriyle Malatya yönetilse daha iyi yönetileceğini başkanımız belirtti. Bizde bunun kanısındayız. Esnafımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Esnafımız hakikaten sizin döneminizde bütün esnaf ve sanatkar camiasının hem işyerlerinin geliştirmesinde, hem de vergilerin aşağıya çekilmesinde hepimiz memnunuz. Belediyelerimizden hakikaten çok memnunum. Özellikle son Afrin olayını sonuna kadar destekliyoruz. Reisimizin yanındayız, Mehmetçiğin yanındayız. Malatya’mızın al bayraklarla donatılmasında büyük öncülük ettiniz” diye konuştu.

