KATILIMCI BELEDİYECİLİK MESAJI

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Altaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Burada konuşan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Altaş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sivil mimari çalışmalarını özellikle Mimarlar Odası yönetiminin ve tüm üyelerin dikkatini çektiğini belirterek, “Çok olumlu ve güzel çalışmalar yapılıyor. Biz Mimarlar Odası olarak da Battalgazi Belediyesi ile birlikte çalışmak ve katkı koymak isteriz. Yeni projelerde oda olarak yer almak istiyoruz. Kendisiyle bu konuları istişare etmek istiyoruz. Belediye ve Mimarlar Odası olarak çalışma yapma düşüncemiz var” ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Mimarlar şehir için çok önemlidir. Fikir ve düşünceleri önemlidir. Biz belediye olarak sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile yakından çalışıp onların görüş ve önerilerini kendi fikirlerimiz ile özdeştirip toplumun yararına ve ortak payda Battalgazi ve Malatya ölçeğinde neler yapabiliriz onun gayret ve çabası içindeyiz. Battalgazi’deki gerek ilk çağlardaki Eti Hitit uygarlıklarından tutun Selçuklu, gerek Osmanlı dönemindeki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında Mimarlar Odamızla ortak çalışma içerisindeyiz. Usta Şegirt Kümbetini, Sancaktar ve Battalgazi Evini ve Kırklar Mezarlığını yapan arkadaşlarımız da var. Hem tarihi mirasımızın korunması ve restorasyonu yapılması hususunda yeni mimarinin kullanılabilir ölçek bazında ve faydalı bir yapı formatı olması noktasında Mimarlar Odası ile birlikte çalışıyoruz. Bu binanın oluşmasında da proje aşamasında ve proje oluşturulması noktasında Mimarlar Odası’ndaki arkadaşlarımızı zaman zaman davet ettik. Projelerin uygulanmasında yapmamız gereken revizyonları birlikte karar verdik. Bu anlamda Mimarlar Odası’nın çalışmalarından ziyadesiyle memnunum. Birlikte çalışmış olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.



