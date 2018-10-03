“Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar”

Kıt kanaat hayatlarını idame ettirmeye çalışan emeklilerin ocak ayı zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu orandan faydalanması beklenen tahmini zam oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde yüzde 10.65, memur emeklisinde yüzde 11.15 şekllinde. Zam oranlarını değerlendiren kimi emekliler bu oranları yeterli bulurken kimi emekliler ise bu orandan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

GÜZEL BİR RAKAM

Bağ-kur emeklisi olduğunu dile getiren Ali Rıza Sönmez isimli vatandaş, “Ben Bağ-Kur emeklisiyim. Temmuz ayında bize yüzde 9.17 oranında zam vermişlerdi. Ocakta ise yüzde 10.65 oranında maaşımızın artacağı söyleniyor. Yeterli mi, değil ama bu da güzel bir rakam. Verilmesi bizler açısından çok iyi olur. Şu sıralarda doların, altının yükselmesiyle birlikte her şeye zam geldi. Markete, dükkana, kasaba, manava, fırına girmeye korkuyoruz. Emeklilerin aldığı maaş ortada” diye konuştu.

70 TL’DEN AŞAĞI ÖDEMİYORUZ

Verilen zammı hayat bağlılığına karşı yetersiz bulunan Muhammed Atasoy isimli vatandaş da, “Verilecek zam oranını ben yeterli bulmuyorum. Özellikle her şeyin arttığı ve alım gücünün azaldığı bu günlerde bu sizce yeterli mi? emeklilerin aldığı maaş ortada. Bir alışverişe gitsek neredeyse gelen zamlar yüzünden borçlu çıkıyoruz. Aldığımız maaşı elektriğe mi, suya mı, telefona mı, gıdaya mı verilim. 2 kişi olmamıza rağmen bize su 70 TL’den aşağıya ödemiyoruz. Yarısı atık su bedeli. Markete gittiğimizde her şeye yüzde 100 oranında zam gelmiş. Ekmeğe zam geldi. Bir tavuğun kilosu 30 TL, etin kilosu korkunç derecede artmış. Aldığımız para ne kadar? Bir yandan bize kaşıkla veriyorlar, diğer yandan çömçeyle geri alıyorlar” ifadelerini kullandı.