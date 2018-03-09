KAŞ YAPAYIM DERKEN…

Kömür Tevzi bölgesinde çalışmasına devam edilen “Kömür Tevzi Modern Dönel Kavşak Projesi’ne çevre esnafından tepki geldi. Projenin çalışmasıyla birlikte yolların daraldığını ve dükkanlarının önünün yapılan kaldırımla kapandığını dile getiren esnaflar ateş püskürdü. Dün kavşak çalışmasının olduğu yerde toplanarak hem tepki gösteren hem de bir basın açıklaması yapan esnaflara yer yer yoldan gelip geçen şoförler de destek verdiler.

Açıklamayı esnaflar adına çarşı esnafından Ali Şanlı yaptı.Toplanmalarının amacınınMalatya Büyükşehir Belediyesinin burada yaptığı hizmetin amacını aşmasından kaynakladığını dile getiren Şanlı, sanayi çarsısı esnafı olarak yapılan hizmetten şu anda mağdur durumda olduklarını söyledi.

AKIŞI ENGELLİYOR

Kavşak yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Şanlı, “Yapılan kavşağın hiç kimseye faydası olmadığını hatta trafik akışını engellediğini yetkililerin gelip burada bizzat görmeleri gerekir. Biz buraya yapılan hizmetten memnunuz fakat yapılan hizmet gereksiz ve yersizdir. Bu kadar dar bir alan ve dar bir yola dar bir caddeye ne bu kadar büyük ada yapılabilir ne de tabiri caizse göbek yapılabilir. 230 metre genişliğindeki bir caddeye böyle bir kavşak fuzuli ve gereksiz. Biz kavşak yapılmasın demiyoruz. Zaten buradaki kazaların olmasının sebebi kavşağın olmamasıydı. Sinyalizasyon olmamasındandı” diye konuştu.

BURALARIN KİRALARI VAR

Yetkililerin gelip durumlarını bizzat görmesini isteyen Şanlı, “Bugüne kadar böyle devam edildi bundan sonra bir hizmet yapılacaksa hem esnafın menfaati gereği hem sürücü arkadaşların menfaati gereği düşünülmeliydi. Buradaki hizmet guruplarının faal ve büyük araçlarla çalışmasından dolayı burada trafik tıkanmış durumdadır. Bizim hizmet guruplarına giden araçlar büyük araçlar. Yolun tamamı 3 metre ile 5 metre arasında bölünmüş vaziyettedir. Burada kaldırımlardan çok trafiğin akışı için yolun, caddenin daha geniş olması gerekirdi. Yetkililerin gelip bizzat görmeleri gerekiyor. Belediyeler çalışmalarını proje ve kâğıt üzerinde yapıyorlar, uygulamada gelip görmedikleri için buradaki esnafların durumunu bilmiyorlar. Buradaki esnaf işsizlikten dolayı sıkıntılı, ilan reklam vergileri var, çalışma ruhsatları, ödemeleri, buraların kiraları var. Bunların ödenebilmesi ve yapılabilmesi için belediyelerin katkı sağlaması lazım” şeklinde konuştu.

BİZ KENDİLERİNİ ÇAĞIRIYORUZ

“Benim bildiğim belediyeler esnafına yardımcı olur ki esnaf ayakta kalabilsin” diyen Şanlı, şunları kaydetti:

“Gelip hizmet yapıyorum diye caddeleri bölerek, kaldırımlar yaparak esnafı mağdur etmemeleri gerekir. Biz kendilerini çağırıyoruz, gelsinler meseleye sahip çıksınlar, ben yaptım, oldubittimantığıyla işler yapılmaz. Caddenin darlığı yeterliydi bir de bunlar bir kavşak yaparak tamamıyla çevre yolundan gelen araçların buradaki esnafın yerini bulmaları mümkün değil. Tarifle bile bulamazlar. Buranın düzeltilmesini istiyoruz. Aksi taktirde sanayi esnafı olarak arkadaşlarımızın tamamı yarın arabaları buraya çekerek yolu kaparlar o da olmazsa cezası neyse katlanırlar ve asfaltı, bordürleri, bu göbeği darmadağın ederler. Esnafın ekmeğiyle oynanırsa bu esnaf hesabını sorar. Biz yetkilileri uyarıyoruz. Gelip bu caddeyi düzeltsinler. İnsanları koyun sürüsü gibi tek sıraya düzüp trafiği aksatmasınlar. Trafik şube müdürü gensin buradaki araç akışını görsün ona göre bize yardımcı olsunlar. Biz hizmet isterken olumlu hizmet istiyoruz, olumsuz hizmet istemiyoruz. Biz şikâyetimizi ilgililere bildirdik ama bir sonuç alamadık.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi