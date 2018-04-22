Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812

Karşı Şeride Geçti Sonrası Tam Bir Kabus

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karşı Şeride Geçti Sonrası Tam Bir Kabus

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 11:00
Karşı Şeride Geçti Sonrası Tam Bir Kabus

Kaza, Malatya-Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Maşti istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan 23 BM 947 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Aydın Altan idaresindeki 34 JY 722 plakalı otomobile sonra da Hacı Ahmet Apaydın yönetimindeki 44 DA 626 ve Ali Çetinkaya idaresindeki 34 TC 2414 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 23 BM 947 plakalı otomobilden yola fırlayan Emre Yılmaz (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Yarlılardan 21 yaşındaki Arif Faruk Tutal Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralılar ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde nöbetçi savcının incelemesi sonrası hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırılırken acıhaberi alan gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kazanın meydana geldiği şeridi trafiğe kapatan polis ekipleri, yolun karşı tarafında kazayı izleyen araç sürücülerini ise beklememeleri konusunda uyardı. Kaza nedeniyle 2 saate yakın tek şeritten verilen trafik ise araçların kaldırılması sonucu normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgi incelemesi sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaArif Faruk TutalAydın AltanHacı Ahmet ApaydınAli ÇetinkayaEmre Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gittiği Her Yerde Gözler Onda
Gittiği Her Yerde Gözler Onda
Duvara Çarptı Yaralandı
Duvara Çarptı Yaralandı
Karacan’dan Keskin’e ziyaret
Karacan’dan Keskin’e ziyaret

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim