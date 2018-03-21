AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Akpınar Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret esnasında uzun zamandan bu yana birçok esnaf ve vatandaşların Cezmi Kartay Caddesi’nde yaşanan hadiselerden rahatsız olduğunu ve eğlence merkezlerinin şehir dışına çıkartılması gerektiği yönündeki şikâyetlerini değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, önemli açıklamada bulundu.

Malatya’da siyaset yapmaya başladıklarını ve AK Parti’nin kurulmuş olduğu günden itibaren güncel sıkıntıları hep vatandaşlardan duyduklarını ifade eden Milletvekili Şahin, Cezmi Kartay Caddesi’ndeki eğlence merkezlerini Sayın Valiler, belediye başkanları dahil olmak üzere hep gündemlerine aldıklarını kaydetti.

VATANDAŞLARIMIZ KARŞI ÇIKIYORLAR

Malatya’nın bunu hak etmediğini ifade eden Milletvekili Şahin, şunları dile getirdi:

“Bazen arz dar geliyor. Bu gibi aykırı davrananları tolumun değerleriyle barışık olmayan, toplumun kabul etmediği özellikle komşu olarak ister iş yeri komşusu, isterse de apartman komşusu olarak, sokak komşusu olarak kabul görmeyen bu gibi mesleklerin arzının artık hiçbir yere sığmadığını görüyoruz. Daha önce eğlence merkezlerinin taşınmasıyla ilgili birçok kez 1-2 yer denendi, ama maalesef Muaffak olamadık. Çünkü eğlence merkezlerinin gideceği yerdeki köylülerimiz, vatandaşlarımız karşı çıkıyorlar. Her akşam orada aşağı yukarı birtakım kavgaların, silahların patladığını görüyoruz. Bunu Malatya halkı hak etmiyor. Bunu geçenler de tekrar gündemimize aldık. Bunu hep söylüyoruz. Bu hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Valiliğimizin gündeminde. Eminim ki bunu kısa sürede çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Ama sorun bizde değil, sorun bu mesleği icra eden insanların sicillerindeki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Onun için bunları herhangi bir beldemiz bile kabul etmiyor.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi