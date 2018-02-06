KARNABAHARI ALMIYORUZ; MANDALİNAYI ÇOK TÜKETİYORUZ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık yüzde 0,71 artış gerçekleşti. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,62 artış gerçekleşti.

EĞİTİMDE DEĞİŞME OLMADI

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 4,84 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 3,32), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 2,10), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 1,97), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 1,53), eğlence ve kültür (yüzde 1,01), ulaştırma (yüzde 0,59), lokanta ve oteller (yüzde 0,47), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 0,10) harcama gruplarında artış gerçekleşirken; giyim ve ayakkabı (yüzde 6,96), haberleşme (yüzde 0,41) harcama gruplarında düşüş gerçekleşti. Eğitim grubunda değişim olmadı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) en yüksek artış yüzde 21,88 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma (yüzde 16,40), sağlık (yüzde 14,82), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 12,49), lokanta ve oteller (yüzde 11,66), eğitim (yüzde 11,41), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,01), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 7,85), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 7,01) ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

SALATALIKTA YÜKSELME

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde mandalina oldu. Mandalinanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 46,57), salatalık (yüzde 23,49), tek masa (yüzde 19,60), emar (MR) ücreti (yüzde 19,57), kasko ve zorunlu trafik sigortası (yüzde 13,72) oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde karnabahar oldu. Karnabaharın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 23,33), ceket (erkek için) (yüzde 19,73), kabak (yüzde 17,74), gömlek (kadın için) (yüzde 16,48), hırka (kadın için) (yüzde 15,37) oranında düşüş gösterdi.

ÜLKE GENELİNDE DURUM:

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. bülten - busabahmalatya.com