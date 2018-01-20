KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARI

Kar yağışının etkili olmasıyla birçok yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için de Büyükşehir Belediyesi mesaiye başladı.

Haftalar öncesinde kar yağışına karşı önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarından sonra harekete geçerek Malatyalıların yağışlardan olumsuz etkilenmemeleri için çeşitli önlemler aldı.

300 DOLAYINDA YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kent genelinde kapanan 300 dolayında mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi özellikle yüksek kesimlerde fırtına ve tipiden dolayı ilerlemekte güçlük çekiyor. Yol açma çalışmalarının yanı sıra acil çağrılara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, karne dağıtmak için Malatya’dan yola çıkıp Bürücek Yaylası'nda mahsur kalan öğretmenleri kurtararak Malatya’ya geri dönmelerini sağladı.

Yine aynı şekilde Darende’nin Yenipınar Mahallesi'nde hamile olan ve rahatsızlanan 35 yaşındaki İnsaf Doğan için de zamanla yarışan ekipler hastaya ulaşarak, ambulansla hastaneye sevkini sağladılar. Pütürge-Doğanyol karayolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Uzunhüseyin-Karahüseyin grup yolunda mahsur kalan kamyona da ulaşan Büyükşehir ekipleri şoför ve beraberindekileri sağ salim kurtardılar.

BAŞKAN ÇAKIR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarındaki karla mücadele çalışmalarını denetleyip, alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çakır, Sonbahar başta olmak üzere kış mevsiminin ilk aylarının yağışsız geçtiğini belirterek, Şubat ayı ile ilkbahar aylarının yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin kar yağışıyla birlikte sahada çalışmaya başladığını ifade eden Başkan Çakır, "Şuan 300’ün üzerinde mahalle yolumuz kapalı, ekiplerimiz kritik noktalar başta olmak üzere her yere müdahale ediyorlar. Bu çalışmaları 40 ekip, 314 personel ve 200’ün üzerinde iş makinesiyle yürütüyoruz. Tuzlama çalışmalarında kullanmak üzere 7 bin ton dolayında tuz alarak, kullanıma hazır halde bekletiyoruz. Kar temizleme çalışmalarımızın yanı sıra bazı ilçelerimizde hasta vatandaşlarımızın acil çağrılarına da anında müdahale ettik. Kırsal ve yüksek bazı kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Yağışın durumuna göre 7-24 sahada çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.(Bülten)

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