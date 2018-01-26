Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
163.179
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3199
EURO
4.6608

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 gündür kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı yollarda temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 gündür kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı yollarda temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
26 Ocak 2018 Cuma 18:05
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle zor şartlar altında çalışıyor. Gün içinde kapanan birçok yolu defalarca ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin yaşandığı bölgelerde zorla ilerliyor.
Kapanan yollar açılıyor


Malatya genelinde son yağışlardan sonra 114 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Gün içerisinde 50 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, çalışmalara devam ediyor. 200 iş makinesinin katıldığı kar temizleme çalışmalarında kritik noktalarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları da yapılıyor. En fazla kapanan mahalle yolu Arapgir, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde olurken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metrenin üzerinde olduğu belirtildi.


Yardım isteyenlere Büyükşehir yetişiyor
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri temizleme çalışmalarının yanı sıra acil çağrılara da anında müdahale ediyor. Darende Kuzpınar Mahallesinde yaşayan doğum hastası 34 yaşındaki Hilal Akyol için zamana karşı yarışan ekipler, yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladılar. Polat-Akçadağ yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkan minibüste mahsur kalan vatandaşların imdadına da yine Büyükşehir Belediyesi yetişti. Vatandaşları sağ salim bölgeden alan ekipler, yolu trafiğe açmak için kar küreme çalışmaları yaptılar.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KarMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖĞRETMENLERE İLKYARDIM EĞİTİMİ ...
ÖĞRETMENLERE İLKYARDIM EĞİTİMİ ...
NİSAN'DA HİZMETE GİRECEK
NİSAN'DA HİZMETE GİRECEK
GENÇ MÜSİAD MALATYA AKADEMİ BAŞLADI
GENÇ MÜSİAD MALATYA AKADEMİ BAŞLADI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim