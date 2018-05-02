Karga Kurtarma Operasyonu

Battalgazi İlçesine bağlı Taştepe Mahallesi Hayırlı Sokak üzerinde bulunan bir kerpiç evdeki serçe yuvasına girmeye çalışan karganın başı yuvaya sıkıştı. Uzun süre yuvadan kafasını kurtaramayan karganın sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri, karganın sıkıştığı yere merdiven yardımı ile çıkarak kurtarma çalışması yaptı. kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan karga tekrar özgürlüğüne kanat çırparken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.