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Karga Kurtarma Operasyonu

Malatya’da bir serçe yuvasına girmeye çalışan karganın başı sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Karga Kurtarma Operasyonu

Malatya’da bir serçe yuvasına girmeye çalışan karganın başı sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:46
Karga Kurtarma Operasyonu

Battalgazi İlçesine bağlı Taştepe Mahallesi Hayırlı Sokak üzerinde bulunan bir kerpiç evdeki serçe yuvasına girmeye çalışan karganın başı yuvaya sıkıştı. Uzun süre yuvadan kafasını kurtaramayan karganın sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri, karganın sıkıştığı yere merdiven yardımı ile çıkarak kurtarma çalışması yaptı. kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan karga tekrar özgürlüğüne kanat çırparken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKarga
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