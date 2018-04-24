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Kareli Çarşaf Kültürünün Canlı Örneği

Köklü bir medeniyete sahip Malatya’da eski gelenekler sürdürülmeye veyeni çağa direnmeye çalışıyor. Geçmişten bu yana Malatya giyiminin bir parçası olan kareli çarşaf ise canlı örneklerle yaşatılmaya devam ediyor.

Kareli Çarşaf Kültürünün Canlı Örneği

Köklü bir medeniyete sahip Malatya’da eski gelenekler sürdürülmeye veyeni çağa direnmeye çalışıyor. Geçmişten bu yana Malatya giyiminin bir parçası olan kareli çarşaf ise canlı örneklerle yaşatılmaya devam ediyor.

24 Nisan 2018 Salı 08:20
Kareli Çarşaf Kültürünün Canlı Örneği

Malatya’da belediye başkanları yaptıkları açıklamalarda Malatya’da eski gelenek ve görenekleri sürdürmeye gayret ettiklerini ifade etmişti. Bu bağlamada Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden Zeynep Pala son günlerde Başkan Polat ve Büyükşehir Belediyesinin yaşatmaya gayret ettiği, konu ile ilgili olarak hassas davrandığı ‘kareli çarşaf’ı da çok eskilerden bu yana kullanıyor.

78 yaşındaki Zeynep Pala, Yeşilyurt’un Gedik Mahallesi’nde yaşamını sürdürüyor. Şuanda 5 kız, 2 erkek çocuğu olan Pala’nın eşi vefat etmiş ve bütün çocukları evli. Kareli çarşafı olmadan dışarıya çıkamayan Pala, “13 yaşımdan bu yana, yani evlendiğimden beri bu çarşafı kullanıyorum. Yaz-kış dışarı çıktığım zaman çarşafımı kullanmadan rahat edemiyorum. Çarşafımolmadan kendimi çıplak zannediyorum” diye konuştu.

KÜLLÜK, BASMADAN ŞALVAR, KUŞAK…

Pala, çarşaf dışında diğer geleneksel kıyafeti ile de dikkat çekerek buram buram Anadolu ve Malatya kokuyor. Pala, başa çene altından tutturulan bir bağı olan ‘küllük’ denilen keçe bir fes kullanıyor. İçlik olarak yırtmaçlı, kolu dirsekten biraz uzun giysi kullanıyor. Alta ise parlak kumaşlardan (kadife) ya da çiçekli pazen veya basmadan yapılan şalvar diğer adıyla don giyiyor. Yine içlik üstüne de düz bir kumaştan dikilen ‘zıbın’ denilen entari giyiyor. Ve bu giyimi ile adeta Malatya kültürünü günümüzde de devam ettiriyor.

Zeynep Pala, beline sardığı kuşağıyla da yöresel kadın unvanını elinde taşıyor. Pala, “Eğer bu kuşağı belime bağlamazsam, bel ağrımdan duramam, yürüyemem. Kafamdaki küllüğü de çıkarınca başım ağrıyor” ifadelerini kullandı.

“OKUMA YAZMAM YOK AMA HER YERE GİDERİM”

Okuma-yazma bilmeyen Zeynep Pala, tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Tek başına çarşı merkeze gidip, alışveriş yapabilen, kolaylıkla istediği yeri bulabilen biri olduğunu belirtiyor. Pala, “Okuma yazmam yok ama her yere giderim. Buradan defalarca İstanbul’a tek başıma gittim ve kaybolmadım” dedi.

Geleneksel giyinen kişilerin fazla kalmadığı bilinen bir gerçek olmakla beraber böylesi, kültürü devam ettiren kişilerde oldukça dikkat çekiyor. Herkesin kendisini beğendiğini söyleyen Pala, “Turistler beni görmüştü ve fotoğraf çekmiştik” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEski GeleneklerKareli çarşaf
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