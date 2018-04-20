Karar, 4 Mayıs’ta Belli Olacak

Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen davanın 10’uncu duruşma 9’uncu oturumda sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı.

Dünkü celsede dönemin 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında Pilot Üsteğmen olan tutuklu sanık Seçkin Gülmüş savunma yaptı. 171. filonun, Türkiye’nin terörle mücadelede en aktif filosu olduğunu söyleyen Gülmüş, “Aile çay bahçesinde çocuklarım, eşim ve misafirlerimle vakit geçiriyordum. Filo Komutanı Metin Çivilibal tarafından arandım, filoya gittim. Benim komutanımla görüşmem suç değil, olamaz. Metin Çivilibal, o gün aranabilecek herkesi aramış. O gece biz mi çağrıldık kule ve bakım personeli de çağrıldı” diye konuştu.

“DARBE YANLISI EMİR ALMADIM”

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Halil Karan ise dönemin Filo Komutanı Metin Çivilibal'ın göreve çağırmasıyla 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldiğini iddia ederek, o gece verilen emirler dışında kimseden darbe yanlısı emir almadığını savundu.

Diğer bir tutuk sanık eski pilot üsteğmen Ülfet Kaçay ise iddianamede kendisi hakkında yer alan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, duruşmayı 4 Mayıs 2018 Cuma gününe ertelediklerini, karar duruşmasında sanıklara sön sözlerinin sorulmasının ardından kararı açıklayacaklarını söyledi. (İH