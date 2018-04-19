Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
112213
ALTIN
174.333
DOLAR
4.0309
STERLİN
5.7312
EURO
4.9814

Karar 4 Mayıs'ta Verilecek

15 Temmuz darbe girişimine ilişin Malatya’da görülen davada, sanıkların esas hakkındaki son savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmayı 4 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

Karar 4 Mayıs'ta Verilecek

15 Temmuz darbe girişimine ilişin Malatya’da görülen davada, sanıkların esas hakkındaki son savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmayı 4 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:21
Karar 4 Mayıs'ta Verilecek

Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen davanın 10’uncu duruşma 9’uncu oturumda sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı.

Bugünkü celsede dönemin 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında Pilot Üsteğmen olan tutuklu sanık Seçkin Gülmüş savunma yaptı. 171. filonun, Türkiye’nin terörle mücadelede en aktif filosu olduğunu söyleyen Gülmüş, “Türkiye’nin en aktif filosu şuanda kapalı, bu sadece bizim için değil, ülke için büyük bir kayıp” dedi.

Gülmüş, esas hakkında yaptığı savunmada, “Aile çay bahçesinde çocuklarım, eşim ve misafirlerimle vakit geçiriyordum. Filo Komutanı Metin Çivilibal tarafından arandım, filoya gittim. Benim komutanımla görüşmem suç değil, olamaz. Metin Çivilibal, o gün aranabilecek herkesi aramış. O gece biz mi çağrıldık kule ve bakım personeli de çağrıldı” diye konuştu.

Darbe kalkışması günü emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini ileri süren tutuklu sanık Gülmüş, savunmasına şöyle devam etti:

“Darbeye teşebbüsü televizyondan Başbakanın açıklamasıyla öğrendim. Benim o gün veya öncesinde herhangi asker ve sivil şahısla darbeye yönelik mesaj, telefonlaşma, toplantı yok. Darbeden haberi olan bir insan çay bahçesinde olur mu? Emir komuta zinciri içerisinde bana verilen emri yerine getirdim. Uçakların mühimmatsız olacağı ve görevin havada verileceği söylendi. Ani gelen bir görev, çok önemli bir olaydır. Bize kanunsuz bir emir verilmedi. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı, uçak başına gittik. Önümüzdeki uçaklar ruleye başlamıştı. Birleşik Hava Hareketi Merkezinden gelen emirler bize ulaştırılmamıştır. Bunda kasıt var mı yok mu bilemiyorum ama görev ihmali var. BHHM talimatından sonra kalkmaya yönelik bir eylemim olmamıştır. O gece tek önceliğim devletimizin yanında olduğuna inandığım Metin Çivilibal ve BHHM’nin talimatlarıydı.”

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Halil Karan ise dönemin Filo Komutanı Metin Çivilibal'ın göreve çağırmasıyla 7. Ana Jet Üs Komutanlığına geldiğini iddia ederek, o gece verilen emirler dışında kimseden darbe yanlısı emir almadığını savundu. Terörle mücadele kapsamında uçuş görevinin kendilerine bildirildiğini ve sonrasında bu görevin iptal edildiğini belirten Karan, daha sonra filoya döndüklerini ve gazinoda beklemeye başladıklarını söyledi. BHHM'nin emirlerinden haberinin olmadığını ile süren Karan, “Pistteyken haberdar oldum. Hakkımdaki iddialar asılsızdır” diye savunma yaptı.

Diğer bir tutuk sanık eski pilot üsteğmen Ülfet Kaçay ise iddianamede kendisi hakkında yer alan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkemede daha sonra tutuksuz yargılanan erlerin avukatları da söz alarak, haklarında ceza istenen erlerin, o dönem vatani görevlerini yerine getirmek için silah altında olduklarını ve verilen emirler doğrultusunda hareket ettiklerini savundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, duruşmayı 4 Mayıs 2018 Cuma gününe ertelediklerini, karar duruşmasında sanıklara sön sözlerinin sorulmasının ardından kararı açıklayacaklarını söyledi.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 19.04.2018 18:30
Anahtar Kelimeler:
Malatya Fetö DavasıSeçkin Gülmüş15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap Fuarına Geri Sayım
Kitap Fuarına Geri Sayım
Erken Seçim Kararına Destek
Erken Seçim Kararına Destek
Çocuklar Doyasıya Eğlenecek
Çocuklar Doyasıya Eğlenecek

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim