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Karakoç güven tazeledi

Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Bülent Karakoç, güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Karakoç güven tazeledi

Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Bülent Karakoç, güven tazeleyerek yeniden seçildi.

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 15:49
Karakoç güven tazeledi

Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Esnaf Odaları başkanları ile Oda’nın üyeleri  katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan genel kurulda MESOB Başkanı Şevket Keskin, açılış konuşmasında;  Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini belirterek, “Her gün füzelerle ülkemize saldıran o çapulcular ülkemizin üzerinde baskı kurmaya, ülkemize diz çökmeye kalktılar. Ama bunu başaramayacaklar, gerçekleştiremeyecekler. Buna inanıyoruz. Mehmet ve Mehmetçiklerimiz onlara gereken dersi verecektir. Cumhuriyet tarihinde nasıl ders verdiysek, bugünde ders vereceğiz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ordumuzun değerli komutanlarına, Mehmedimize ve Mehmetçiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Mehmedim ayağına taş değmesin,  Mehmedim gözünde yaş gelmesin. Allah Ordumuzun yardımcısı olsun. Ordumuz zaferle dönecektir. 2. Ordu Komutanımız korgeneral İsmail Metin Temel’in  komite ettiği Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Millet olarak Ordumuza destek vermeliyiz” diye konuştu.

 

-“Halen 20 metrekarelik dükkanlarda çalışıyoruz”

Genel kurulda Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın mevcut başkanı Bülent Karakoç tek liste ile yeniden aday oldu.  

Karakoç, Ayakkabıcılar esnafı ve sanatkarları olarak Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini belirterek, “Ayakkabıcı esnaf ve sanatkarlarının bir site sıkıntısı var. Üyelerimiz bu konuda çok sıkıntılı. Halen 20 metrekarelik yerlerde çalışıyorlar. Bu anlamda destekleri bekliyoruz. Genel kurula katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

-“Malatya için 1 asırlık ihtiyacı karşılayacak site istiyoruz”

MESOB Başkanı Keskin, esnaf sitelerinin yapımı için konuyu sürekli gündemde tuttuklarını belirterek, “Biz Malatya’da esnafımız ve Malatya’mız için ihtiyaç duyulan yatırım ve projeleri gündeme getirince birilerini çok zoruna gidiyor.  Biz en kısa zamanda Malatya’daki tüm sitelerin şehir dışına, Şoför Okulu olarak bilinen Altay Kışlasında 3-4 bin dönümlük bir alana taşınmasını istiyoruz. Bu talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, baş ustamıza arz edeceğiz. Bütün Oda başkanları olarak elimizden geldiğince Malatya’ya yakışır, esnafımıza yakışır, en az Malatya’nın 1 asır ihtiyacını karşılayabilecek bir siteyi istiyoruz. Bunu Malatya için istiyoruz, esnafımız için istiyoruz. Hak bildiğimizi, doğru bildiğimizi her zaman söyleriz. Hakkımızda oluşturulmaya çalışılan bir algı var. Açıkça söylüyorum; biz denetime tabı olan yasayla kurulan Odalarız. Hiç kimse sağda solda konuşmasın. Bizimde konuşacaklarımız var, bizimde söyleyeceklerimiz var.” İfadelerini kaydetti.

 

-Karakoç güven tazeledi

Genel kurul sonucunda tek liste ile yeniden aday olan mevcut başkan Bülent Karakoç başkanlığındaki Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yönetim kuruluna Kadir Özdal, Ali rıza Güngör, Turan Özdemir, Hüseyin Buğday, Mehmet Çoban ve Turgay Yağmurlu seçilirken, Denetim Kuruluna ise Selçuk Candaş, Münevver Göçer ve Selim Kalkan getirildiler.  (Bülten - busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 07.02.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
Malatya Ayakkabıcılar Esnaf Ve Sanatkarlar OdasıBülent KarakoçMalatya
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